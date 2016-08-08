国务院：支持农业转移人口市民化并建立奖励机制 享受同等公共服务

路透北京8月8日 - 加快农业转移人口市民化是中国推进新型城镇化的首要任务。中国国务院日前发布通知，明确中央和省级财政要通过建立农业转移人口市民化奖励机制，适当分担农业转移人口市民化成本，使农业转移人口平等享受与当地户籍人口同等的义务教育、医疗卫生、社会保障等基本公共服务。

中国政府网刊登的实施支持农业转移人口市民化若干财政政策明确提出，要在加快户籍制度改革、实施居住证制度的基础上，尽快完善政策，筹措资金，优先将持有居住证人口纳入基本公共服务保障范围，做到公共服务提供随人走，为人的自由流动创造良好制度环境。

“这是引导地方政府推进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口逐步市民化、确保到2020年使1亿左右已进城农业转移人口和其他常住人口在城镇定居落户的重大举措，也是财政支持农业转移人口市民化的机制创新。”通知称。

按照通知要求，中央财政专门设置农业转移人口市民化奖励资金，根据农业转移人口实际进城落户以及地方提供基本公共服务情况分配奖励资金，并适当考虑农业转移人口流动、城市规模等因素，向吸纳跨省（区、市）流动转移人口较多地区和中西部中小城镇倾斜。

省级政府也要参照中央做法，建立支持农业转移人口市民化奖励机制，统筹安排中央和本级奖励资金，引导市县农业转移人口就近市民化。

而确保中西部财政困难地区财力不因实施财政转移支付与农业转移人口市民化挂钩机制即“人钱挂钩”政策而减少，是此次改革必须坚守的一项基本原则。

通知明确支持和引导地方政府将农业转移人口及其他常住人口随迁子女义务教育纳入公共财政保障范围；中央财政要大力支持城乡基本医疗保险管理制度创新，重点支持整合城乡居民基本医疗保险制度，鼓励有条件的地方将符合条件的农民工及其随迁家属纳入当地医疗救助范围；对于农业转移人口选择参加城镇居民医保的，各级财政按照参保城镇居民同样的标准给予补助。

同时抓紧做好将农业转移人口纳入城镇社会保障体系和城乡社会保障制度衔接等工作，加快实施统一规范的城乡社会保障制度，同时督促地方政府落实城镇职工基本养老保险关系转移接续政策。

通知还明确加快推进农业转移人口市民化，不能采取硬性措施或“一刀切”要求，地方政府不得强行要求进城落户农民转让其在农村的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，或将其作为进城落户条件。

通过健全农村产权流转交易市场，逐步建立进城落户农民在农村的相关权益退出机制，积极引导和优先支持进城落户农民依法自愿有偿转让相关权益，但现阶段要严格限定在本集体经济组织内部。

同时要多渠道筹集资金，支持进城落户农民在城镇居住、投资、创业，促进进城落户农民在农村相关权益的实现和维护。

中国寄望加快推进城镇化以释放更大的内需拉动经济，但如何破解城镇化所需的巨大资金缺口一直缺乏明确的政策安排。此次通知提出的支持农业转移人口市民化十条具体政策措施，涵盖了教育、医疗、社保、就业等基本公共服务主要领域，涉及中央和地方各级财政支出结构的重大调整。（完）

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