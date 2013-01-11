更新版 1-中国央行: 今年继续实施稳健货币政策,进一步扩大人民币跨境使用

* 今年继续实施稳健货币政策

* 保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长

* 进一步扩大人民币跨境使用

* 加强跨境资本流动监测

* 稳步推进资本项目可兑换 (新增更多细节和背景)

路透北京1月11日 - 中国人民银行近日召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长,并落实好差别化住房信贷政策.同时,将进一步扩大人民币跨境使用.

尽管中国甫公布的去年12月CPI涨幅超过预期,但分析师们普遍预计通胀压力可控,并未对物价的上涨感到过份担心.而央行在提及今年的工作重点时,对控制物价的表述也仅限于原则性表示.

"继续实施稳健的货币政策,着力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性.要处理好稳增长、调结构、控物价、防风险的关系,把握好货币政策调控的重点、力度和节奏,"周五刊登在央行网站的新闻稿称.

今日稍早国家统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,2012年全年CPI同比上涨2.6%.央行此前公布数据显示,2012年全年社会融资规模为15.76万亿元,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元.

巴克莱周五提供的报告预计,中国2013年CPI涨幅将升至3.2%,今年官方通胀目标可能设定为3.5%,预测2013年GDP增长率为7.9%.

报告指出,该预测基于出于对中国潜在增长率的较低预期以及对中期通胀和资产泡沫风险的担忧,2013年中国央行将维持稳健的政策.对增长和通胀基本预测意味着不会出现降息(或加息),但不排除2013年第一季度调降存款准备金率的可能性.

新华社稍早援引国家发改委副主任张晓强称,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标.并预计2013年中国经济增速预计在7.5%左右,CPI涨幅预期在3.5%左右.

中国国家统计局定于下周五(1月18日)公布中国2012年经济增长率,以及12月工业、投资和零售销售等宏观数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,2012年四季度中国经济增速预计为7.8%.

**进一步扩大人民币跨境使用**

在进一步扩大人民币跨境使用方面,央行表示,将简化跨境贸易人民币结算手续和审核流程;继续支持香港等境外人民币市场发展,鼓励人民币在境外的使用和循环;开展跨境个人人民币业务;稳妥推进人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点,积极做好合格境内个人投资者(QDII2)试点相关准备工作.

央行并强调,将稳步推进利率市场化改革;进一步完善人民币汇率形成机制.

与此同时,将继续深化外汇管理改革,防范跨境资本流动风险,包括加强跨境资本流动监测及继续严厉打击地下钱庄等违法犯罪行为.并将稳步推进资本项目可兑换,逐步扩大民间对外投资.

此外,还将加强金融风险监测和排查,牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,加强对具有融资功能的非金融机构的风险监测.

随着中国新领导层释放出"改革强音",市场人士普遍预计,人民币国际化进程、汇率市场化以及资本账户开放等进程也可望逐步推进.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here) (发稿 沈燕/尹嫄婷; 审校 张喜良)