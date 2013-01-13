重温稿-中国央行: 今年继续实施稳健货币政策,进一步扩大人民币跨境使用

香港个股：汉能薄膜发电获大股东增持股权，涉资近17亿港元--联交所资料
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
* 今年继续实施稳健货币政策
* 保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长
* 进一步扩大人民币跨境使用
* 加强跨境资本流动监测
* 稳步推进资本项目可兑换
路透北京1月11日 - 中国人民银行近日召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长,并落实好差别化住房信贷政策.同时,将进一步扩大人民币跨境使用.
尽管中国甫公布的去年12月CPI涨幅超过预期,但分析师们普遍预计通胀压力可控,并未对物价的上涨感到过份担心.而央行在提及今年的工作重点时,对控制物价的表述也仅限于原则性表示.
"继续实施稳健的货币政策,着力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性.要处理好稳增长、调结构、控物价、防风险的关系,把握好货币政策调控的重点、力度和节奏,"周五刊登在央行网站的新闻稿称.
今日稍早国家统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,2012年全年CPI同比上涨2.6%.央行此前公布数据显示,2012年全年社会融资规模为15.76万亿元,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元.
巴克莱周五提供的报告预计,中国2013年CPI涨幅将升至3.2%,今年官方通胀目标可能设定为3.5%,预测2013年GDP增长率为7.9%.
报告指出,该预测基于出于对中国潜在增长率的较低预期以及对中期通胀和资产泡沫风险的担忧,2013年中国央行将维持稳健的政策.对增长和通胀基本预测意味着不会出现降息(或加息),但不排除2013年第一季度调降存款准备金率的可能性.
新华社稍早援引国家发改委副主任张晓强称,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标.并预计2013年中国经济增速预计在7.5%左右,CPI涨幅预期在3.5%左右.
中国国家统计局定于下周五(1月18日)公布中国2012年经济增长率,以及12月工业、投资和零售销售等宏观数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,2012年四季度中国经济增速预计为7.8%.
**进一步扩大人民币跨境使用**
在进一步扩大人民币跨境使用方面,央行表示,将简化跨境贸易人民币结算手续和审核流程;继续支持香港等境外人民币市场发展,鼓励人民币在境外的使用和循环;开展跨境个人人民币业务;稳妥推进人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点,积极做好合格境内个人投资者(QDII2)试点相关准备工作.
央行并强调,将稳步推进利率市场化改革;进一步完善人民币汇率形成机制.
与此同时,将继续深化外汇管理改革,防范跨境资本流动风险,包括加强跨境资本流动监测及继续严厉打击地下钱庄等违法犯罪行为.并将稳步推进资本项目可兑换,逐步扩大民间对外投资.
此外,还将加强金融风险监测和排查,牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,加强对具有融资功能的非金融机构的风险监测.
随着中国新领导层释放出"改革强音",市场人士普遍预计,人民币国际化进程、汇率市场化以及资本账户开放等进程也可望逐步推进.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here) (发稿 沈燕/尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透上海3月29日 - 中国浙江省财政厅周三公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额328.9325亿元人 民币的一般和专项地方债，均为置换债券，各含五、七、10年三个期限，中标利率3.58%、3.70%、3.77%，较 区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 32.1460 5 3.58 3.11 47 15 券 32.1460 7 3.70 3.22 48
* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 大行适度提供美元流动性 * 自营结汇冲抵部分客盘购汇影响 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾 一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。 而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市 场总体均衡。 他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场 亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而 言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。 “今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大 事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。 他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息 ；对美元多头而言，若不结汇，将有