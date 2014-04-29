克里米亚入俄已致乌克兰损失至少800亿美元

路透基辅4月28日(记者 Natalia Zinets) -自从克里米亚入俄以来，乌克兰已损失至少800亿美元，如果计入黑海能源储备的价值和由此失去的利润，这一数字或许更高。

乌克兰司法部长彼得连科(PavloPetrenko)表示，乌克兰会在欧洲人权法庭对俄罗斯提出诉讼，还会起诉那些犯下军事罪行和破坏领土完整的个人。

彼得连科在一场新闻发布会上表示：“位于克里米亚地区的所有国有财产都属于乌克兰的财产，俄罗斯对于乌克兰国有企业、政府部门所蒙受的损失承担全部责任。”

“现在的损失是9,500亿格里夫纳，这些损失不包括矿产资源所损失的利润和价值。”

分析人士估计能源储备的价值应该在8-12亿美元之间。这些能源储备包括1,653亿立方米天然气和4,400万吨原油。

乌克兰亟需增加收入，并希望通过获得国际货币基金组织的一揽子救助资金避免破产。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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