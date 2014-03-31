俄罗斯将把克里米亚建成经济特区

路透克里米亚辛菲罗波尔3月31日 -俄罗斯总理梅德韦杰夫周一表示，俄罗斯将把克里米亚建成一个经济特区，提供税收优惠并简化行政程序，以吸引投资者。

梅德韦杰夫在克里米亚举行的一场俄罗斯政府会议上表示：“我们的目标是让克里米亚半岛对投资者尽可能有吸引力，由此带来足够其自身发展的收入。”

吸纳克里米亚及其200万人口为俄罗斯增加了额外的财政负担。俄罗斯正经历经济增长放缓，且面临西方制裁。

梅德韦杰夫表示，克里米亚人的养老金将在未来数月逐步提高，直到达到国家水平，并承诺会改善克里米亚的道路和其他基础设施。

但他的讲话也意味着，俄罗斯政府希望克里米亚能在短时期内实现自给自足。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。