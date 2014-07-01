乌总统宣布停火结束 将恢复攻打反叛武装

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透基辅7月1日（记者 Richard Balmforth/Thomas Grove） - 乌克兰当局宣布的停火期已结束，总统波罗申科周二称，政府军将恢复对反叛武装的攻势，“解放我们的国土”。
波罗申科指责反叛武装未遵守他之前提出的和平计划。
他在电视讲话中说：“我们将发动攻击，解放我们的国土。我们决定不再继续停火，这是我们给恐怖分子、激进分子和掠夺者的回答。”
之前波罗申科已将政府上周宣布的停火延长至本周一1900GMT。
波罗申科说：“执行和平计划的机会未被抓住，这是激进分子的犯罪行为造成的。他们公开表明不愿支持和平计划，尤其是停火计划。”
除非乌克兰东部的亲俄武装采取行动结束危机，否则俄罗斯可能面临欧盟进一步制裁。
波罗申科发表声明前会见了安全部门长官，其中一些官员反对延长停火期，因忧心军力损失，并担心反叛武装趁机重新集结、重整军备。
稍早，乌、俄、德、法领导人进行了四方通话。克里姆林宫称，普京在通话时呼吁延长停火期。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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