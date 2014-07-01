乌总统宣布停火结束 将恢复攻打反叛武装

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅7月1日 - 乌克兰当局宣布的停火期已结束，总统波罗申科周二称，政府军将恢复对反叛武装的攻势，“解放我们的国土”。
波罗申科指责反叛武装未遵守他之前提出的和平计划。
他在电视讲话中说：“我们将发动攻击，解放我们的国土。我们决定不再继续停火，这是我们给恐怖分子、激进分子和掠夺者的回答。”
之前波罗申科已将政府上周宣布的停火延长至本周一1900GMT。
波罗申科说：“执行和平计划的机会未被抓住，这是激进分子的犯罪行为造成的。他们公开表明不愿支持和平计划，尤其是停火计划。”
除非乌克兰东部的亲俄武装采取行动结束危机，否则俄罗斯可能面临欧盟进一步制裁。
波罗申科发表声明前会见了安全部门长官，其中一些官员反对延长停火期，因忧心军力损失，并担心反叛武装趁机重新集结、重整军备。
稍早，乌、俄、德、法领导人进行了四方通话。克里姆林宫称，普京在通话时呼吁延长停火期。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。