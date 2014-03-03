乌克兰情势：俄罗斯战斗机夜间两次侵犯乌黑海领空--乌克兰国防部

路透基辅3月3日 - 国际文传电讯社周一援引乌克兰国防部话称，俄罗斯战斗机夜间两次侵犯了乌克兰的黑海领空。 该通讯社称，乌克兰动用拦截机已阻止了其两次侵犯领空时的”挑衅行为“，但没有透露更多细节。(完)