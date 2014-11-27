北约将领称俄军仍在为乌分离主义力量提供重要支持

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅11月26日 - 北约高级将领、美国空军指挥官布里德洛夫（Philip Breedlove）周三称，俄罗斯军队仍在给乌克兰东部分离主义力量提供重要支持。

他表示，俄罗斯对克里米亚半岛的“军事化”意味着该国能够对几乎整个黑海地区施加影响力。

布里德洛夫作为美国驻欧洲空军统帅访问基辅，会见了乌克兰总统波罗申科和乌政府其他官员，就美国可以帮助基辅当局防御乌东部分离主义力量的途径进行了磋商。

当被问及对现状的评估时，布里德洛夫称，俄罗斯军队在乌克兰东部“培训、装备和支持战场上的（分离主义）力量”。

俄罗斯方面否认向乌东部分离地区派遣军队或运送装备，并指责基辅当局对顿涅茨克和卢甘斯克的平民滥用武力。

布里德洛夫称，俄罗斯军队还在帮助分离主义力量“掌握从境外获得的先进武器”。他所指的是乌克兰政府和西方所说的从俄罗斯越境运抵乌克兰的武器装备。

他表示，美国仍对俄罗斯在克里米亚的“军事化”感到担忧，包括可能部署沿海巡航导弹防御系统和地对空导弹，“这可能在黑海地区施加军事影响。”

他还指出，美国还继续关注俄罗斯可能向克里米亚半岛转移“核能力”。（完）