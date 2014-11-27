北约将领称俄军仍在为乌分离主义力量提供重要支持

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅11月26日 - 北约高级将领、美国空军指挥官布里德洛夫（Philip Breedlove）周三称，俄罗斯军队仍在给乌克兰东部分离主义力量提供重要支持。
他表示，俄罗斯对克里米亚半岛的“军事化”意味着该国能够对几乎整个黑海地区施加影响力。
布里德洛夫作为美国驻欧洲空军统帅访问基辅，会见了乌克兰总统波罗申科和乌政府其他官员，就美国可以帮助基辅当局防御乌东部分离主义力量的途径进行了磋商。
当被问及对现状的评估时，布里德洛夫称，俄罗斯军队在乌克兰东部“培训、装备和支持战场上的（分离主义）力量”。
俄罗斯方面否认向乌东部分离地区派遣军队或运送装备，并指责基辅当局对顿涅茨克和卢甘斯克的平民滥用武力。
布里德洛夫称，俄罗斯军队还在帮助分离主义力量“掌握从境外获得的先进武器”。他所指的是乌克兰政府和西方所说的从俄罗斯越境运抵乌克兰的武器装备。
他表示，美国仍对俄罗斯在克里米亚的“军事化”感到担忧，包括可能部署沿海巡航导弹防御系统和地对空导弹，“这可能在黑海地区施加军事影响。”
他还指出，美国还继续关注俄罗斯可能向克里米亚半岛转移“核能力”。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0