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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 21:36 BJT

东欧情势：俄罗斯国家杜马批准纳入克里米亚协议

路透莫斯科3月20日 - 俄罗斯国家杜马周四以压倒性的多数票通过将克里米亚并入俄罗斯的协议，使克里米亚朝加入俄罗斯联邦又迈进一步。

俄罗斯联邦委员会周五也将进行表决，完成协议的批准程序。总统普京周二已经签署该协议。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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