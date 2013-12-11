乌拉圭成全球首个大麻合法化国家

路透蒙得维的亚12月10日 -乌拉圭参议院周二通过将大麻合法化的法案，成为首个允许种植、销售和消费大麻的国家，这属于开创性的社会实验，将受到其他就大麻合法化进行辩论的国家的密切关注。

该法案为种植、销售、消费大麻提供了管理规定，旨在从不法分子手中夺回大麻产业。乌拉圭参议院以16票对13票的结果通过了该法案。

该法案的支持者们在国会附近集会，他们中有些手拿绿色气球，有些拿着牙买加国旗向雷鬼音乐教父巴布·马利（BobMarley）致敬，有些则举着写有“耕种自由，乌拉圭强大”的标语牌，有些还吸食着大麻。

根据法案，大麻消费者每月可从有许可证的药房购买最多40克大麻，条件是为乌拉圭公民，年满18岁，并在政府数据库注册。该数据库将监测他们的月购买量。

该法律120天将正式实施，届时乌拉圭民众一年可以种植六株大麻，或者是年收获量不得超过480克，该国国民可以组建成员介于15-45人的大麻吸食俱乐部，每年可种植最多99株大麻。

注册的大麻消费者从明年4月开始，可从获得许可的药房柜台购买大麻。

乌拉圭这一试图打击贩毒的举动，受到拉美国家和那些辩论大麻合法化的富裕国家的密切关注。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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