优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”

路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。

汉能投资集团任优客工场本轮独家财务顾问。据汉能集团新闻稿，本轮融资距离优客工场完成上一轮融资仅仅半年时间。B轮融资完成后，优客工场未来将进行进一步经营模式、科技手段和国际化方面的有益创新。

自2015年4月成立以来，优客工场初步完成了自身生态圈体系的搭建，即已初步形成联合办公空间、人力资源、商学院、传媒、国际共享医疗平台、互联网+体育旅游、知识产权生态链、金融服务、创业加速教育和空间设计等领域的闭环。

2016年下半年，优客工场开始国际化战略布局的推动，计划在新加坡、纽约、伦敦，以及中国台湾等地区开拓业务、设立新场地，以期逐步形成全国乃至境外多点布局的网络化共享办公平台。

优客工场运用网站和自主开发的APP（应用程序）进行场地、会员和服务的链接和管理，16座城市的66个社区已经通过APP实现了线上连通，数万名会员不仅可以获取空间信息及配套服务，还可以互动交流。2017年，社区将全面覆盖全国一二线城市及十个海外城市。

优客工场由万科(000002.SZ)(2202.HK)原高级副总裁毛大庆发起，红杉资本中国基金、真格基金、创新工场等多个机构共同投资，目前已布局国内16个城市36个场地，开业项目20个。（完）