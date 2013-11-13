美国将于2015年成为全球最大产油国（更新版）

(根据IEA新闻发布会，将首段“到2016年”改为“2015年”，并新增细节)

* 未来十年轻质致密油产量将飙升--IEA

* IEA略微调高长期石油需求预期和价格预估

* 2020年后印度将引领全球石油需求增长，而非中国

路透伦敦11月12日 -国际能源署(IEA)称，2015年美国将超过俄罗斯和沙特成为全球最大产油国，使得美国可以接近能源自给自足并减少对石油输出国组织(OPEC)的依赖。

但是IEA周二表示，得克萨斯州和北达科他州的油田到2020年将结束最佳产油期，中东将重新主导供应市场--尤其是在对亚洲供应方面。

美国的页岩油繁荣局面逆转了该国石油产量的下滑趋势。IEA在2012年全球能源展望中预测，2017年美国将超过沙特，成为全球最大产油国。

IEA首席经济学家FatihBirol于周二在伦敦发表本年度展望报告时表示，IEA现在预测，美国超过沙特的时间将会提前。

“我们预计2015年美国就将成为全球最大产油国，”他称。

“我们预期油市将有两段变化。到2020年，我们预期轻质致密石油产量将增加，我会以飙升来形容。而由于巴西供应增加，未来几年对中东石油的需求肯定将减少，”他接受路透专访时表示。

“但由于(美国致密石油)资源有限，产量将趋平然后下滑。2020年之后，中东石油将成为主导。”

IEA指出，油价将续升，刺激非传统资源的开发，像是带动美国石油景气的轻质致密油、加拿大的油砂、巴西的深海油，及天然气液。

油价将稳定上升，到2035年时升至每桶128美元，较2012年展望预估提高3美元。

IEA称，其他国家在开发页岩资源方面不太可能像美国一样成功。

虽然未来数年页岩油产量可能激增，但IEA表示全球并未“接近一个新的石油富裕时代”，并重申，对新供应的投资必须跟上，才能避免在未来出现供应紧缺。

到2020年代中期，非OPEC产油国的产量将会下降，而全球新增供应的多数将来自中东国家。OPEC的核心成员国都位于中东。

Birol表示，为了满足亚洲日益增长的需求，需要继续对中东丰富的低成本资源投资。

“在未来很多年，中东将继续是全球石油工业的中心，”他表示。

“向中东产油国发出错误信号将严重延迟投资。如果要在2020年仍需要中东提供石油，就需要现在进行投资。”

美国致密油产量增长目前可以帮助满足需求增长。IEA预测到2035年石油需求将达到每日1.01亿桶，高于2011年的每日8,670万桶，亦较去年预估的9,970万桶小幅上调。

“页岩油对于美国和对全世界都是很好的事，只不过需求是在亚洲，”Birol称，“需求首先是中国拉动，2020之后将靠印度，因此亚洲需求增长将需要中东的石油。”

IEA称，2030年前后中国预计会赶超美国成为全球最大的石油消费国，中东地区的石油消费量也将超过欧盟。

在2020年之后，印度预计会成为全球石油需求增长的最大单一来源。

得益于能源价格更低，美国在全球能源密集行业的份额将略微升高。这些行业包括化工、产铝、水泥、钢铁、造纸、玻璃与石油炼化等。相比之下，欧盟和日本将丧失当前份额的三分之一。

IEA还表示，目前全球炼油能力最高为每日1,000万桶，随着全球炼油中心向亚洲偏移，加工能力可能下降。(完)

(编译 朱晓军/郑茵 审校 李爽)

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