美国政府可能上修第四季GDP数据--分析师

路透华盛顿3月12日 -分析师表示，美国第四季经济成长数据可能被上修，因周三公布的服务业数据表明，消费者支出比政府之前的估计强劲得多。

政府上个月将10-12月当季国内生产总值(GDP)环比年率下修至成长2.4%，初估值为成长3.2%。

摩根大通和预测机构Macroeconomic Advisers称，服务业季度调查显示，第四季消费者支出增速比政府估计的2.6%快得多。

“我们目前认为实质消费增长3.4%，”分析师Silver在研究报告中指出。“我们把第四季实质GDP成长预估上调至3.0%。”

Macroeconomic Advisers把第四季GDP成长预估上调0.5个百分点，至2.9%。

“服务业季度调查的重要分项数据高于政府估计，最大的惊喜来自于非营利性医院，”Macroeconomic Advisers资深分析师Ben Herzon称。

第三季GDP环比年率为增长4.1%。

政府大幅修正GDP数据并不常见，因其在公布初值和修正值数据时并没有全面的数据。过去几年，服务业季度调查报告都曾令GDP成长数据修正。

如果政府上修第四季经济成长数据，则将表明2013年底经济基础强劲，并支持今年初成长放缓是受天气影响，而且为时短暂的观点。

“第四季服务业消费被上修带来动能改善，暗示第一季服务业消费增速将加快，”Herzon说。“因此，我们将第一季GDP成长预估上调0.2个百分点至1.6%。”

政府将于3月27日公布第四季GDP数据终值。(完)

(编译 王翔琼；审校 许娜)

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