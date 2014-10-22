综述：美国9月通胀形势温和 能源成本下降

《路透晚报》--4月21日
企业调查显示，新订单保持强劲，企业活动扩张速度创下六年来最快。这表明欧元区经济进入第二季持续强劲增长。IHS Markit公布，欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的56.4攀升至56.7，创下2011年4月以来最高。
路透华盛顿10月22日 - 美国消费者物价9月温和上升，通胀疲软的境况应会令美国联邦储备委员会(美联储/FED)有足够的空间在一段时间内维持利率在低位。
劳工部周三公布，美国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，因食品和住宅成本上升抵消了能源价格的下跌。
美国经济研究所资深研究员Robert Hughes称，“通胀持续疲软，将令美联储有能力以较为克制的方式收紧货币政策。”
8月CPI下降了0.2%，分析师原预期9月为持平。9月CPI较上年同期上涨1.7%，与8月升幅持平。美联储的通胀率目标为2%，其跟踪的一项指数甚至低于CPI。
继第二季加速后，通胀势头在近几个月已经减弱，因美元走强、以及中国和欧元区经济增长放缓均打压进口物价。迟滞的薪资增长亦有助于平抑物价。
通胀压力温和以及近期全球股市遭抛下滑，已使得投资者推后对美联储的升息时间预期至明年底。就在数周前，人们还认为联储会在明年7月升息。
美联储官员下周将召开为期两天的会议，外界将关注会后公布的声明，看其对通胀环境评估是否有所改变。
分析师已经预期上月的CPI持稳，数据公布后美国现货公债价格下滑，美元指数上涨。美国股市走高，雅虎(YHOO.O)，无线晶片厂商BroadcomBRCM.O和陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)公布的强劲业绩提振大盘。
欲浏览CPI图表，请点选: link.reuters.com/duq93t
欲浏览核心CPI图表，请点选: link.reuters.com/guq93t
**物价压力温和**
该报告表明，尽管住房和医护成本上升，但基础通胀压力仍温和。
上月扣除食品和能源价格的所谓核心CPI较前月微升0.1%，较上年同期增幅持稳在1.7%。
9月能源价格连跌第三个月，其中汽油成本下降1.0%，8月为下降4.1%。
汽油价格下降可以让更多收入用于其他支出，但薪资温和增长降低了这种效应。9月经通胀调整的平均时薪下降0.2%，较上年同期只上升0.3%。
“在购买力基本持平的情况下，经济很难强劲增长，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。
9月食品价格上涨0.3%，较上年同期上升3.0%，为近两年半最大升幅。
9月核心CPI中，住房成本上升0.3%，8月为上升0.2%。该指数较上年同期上涨3.0%，为2008年1月以来最大涨幅。扣除住房成本，核心CPI较上年同期仅增长0.9%。
医疗指数上扬0.2%，非处方药价格涨幅创纪录。
航空费用连续第三个月下滑，新机动车和服装价格持平。二手车价格连续第五个月下跌。(完)
(编译 张荻/孙茉莉/李爽/王丽鑫；审校 徐文焰/许娜)
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