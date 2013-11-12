美国三大评级机构被控为证券提供虚假高估评级

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约11月11日 - 贝尔斯登(BearStearns)两家对冲基金的清算人周一起诉美国三大评级机构，指控其在金融危机前夕为证券提供虚假的高估评级。
该诉讼寻求从有牵连的美国穆迪投资服务公司(Moody's)、标准普尔和惠誉处获得赔偿金。这两家基金的相关损失超过10亿美元。
本案在曼哈顿的纽约州立法院提出起诉，引用了评级机构员工的讯息和电子邮件，以证明上述机构违背了独立性和客观性原则。
本案原告为贝尔斯登旗下的高等级结构信贷策略型基金(海外)和高等级结构信贷策略增强杠杆型基金(海外)的清算人。
上述三家评级机构均在声明中称该指控“毫无根据”。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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