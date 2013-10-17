大公将美国本外币主权信用等级从A下调至A﹣

路透北京10月17日 - 中国大公国际资信评估有限公司周四称，虽然美国债务上限问题暂时得到解决，但其高度依赖借新还旧维持偿债能力，大公决定将之前被列入负面观察名单的美国本外币主权信用等级从A下调至A﹣，展望维持负面。

周三美国国会在最后一刻达成协议，结束部分美国政府部门关闭的局面，并将美国从债务违约悬崖边拉回。美国一旦发生历史性债务违约，可能会引发金融海啸。

大公在新闻稿中给出下调美国主权评级的原因包括：联邦政府关门事件凸显政府偿债能力严重下降，使国家主权债务进入危机状态；缺乏偿债基础的政府巨额债务处于随时违约的边缘，这种局面在相当长的时间内难以改变；持续向市场注入美元以避免联邦政府债务违约的做法直接侵犯了债权人利益，构成隐性债务违约等。

大公提供的数据显示，联邦政府债务增速大幅高于财政收入和国内生产总值的基本面，高度依赖借新还旧。2008至2012财年间联邦政府存量债务增长了60.7%，而同期名义国内生产总值仅提高8.5%，财政收入则下降了2.9%。

该公司并估算，2008至2012年间因美元贬值导致的外国债权人损失为6,285亿美元。

惠誉周二也警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国在上调联邦债务上限问题上的政治边缘政策。(完)

(发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

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