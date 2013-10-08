情景推测：美国再度面临主权债信评级下调风险

图为9月28日，美国众议院民主党领袖在会后以国旗为背景发表讲话。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透纽约10月7日 - 三大主要评级机构均不同程度地警告称，如果美国在10月17日最终期限前未就债务上限达成协议，从而危及其偿债能力，那么可能下调美国评级。美国政府预计将在10月17日耗尽现金。

就像在2011年，当时国会民主党和共和党未能达成预算和支出协议，美国的信誉和债信评级受到质疑，全球市场面临压力。

如果政府不上调16.7万亿美元的举债上限，那么政府将无法发债进行偿还，从而可能导致违约。

严格来讲，违约需要满足两个条件，即既无法偿还利息又无法偿还本金。这意味着超过10月17日的一段时间后才能说美国违约。

三大主要评级机构当前立场如下：

* 惠誉：

惠誉对美国政府的债信评级为AAA，但其是三大评级机构中唯一一个对美国前景展望持负面评级，而且从2011年11月以来就一直坚持该展望。

惠誉在10月1日表示，美国政府部分关停本身并不会触发评级调降。但他们上周称，美国评级面临风险，因为如果不能在截止期限前充分上调举债上限，市场的充分信任感以及美国履行偿债义务的信用将会出现问题。

“这种‘信任’是支撑美元全球储备货币地位的关键，也是美国的公共债务水平远远高于其它同等评级经济体，却仍然安享‘AAA’评级的原因，”惠誉在10月1日的报告中说到。

惠誉表示，如果举债上限不能“及时”提高，也就是说不能在财政部所说的一切特别手段和资金告罄的前几天得到提高，该评级机构将启动“对其AAA评级的正式评估，而结果可能是降级。”华尔街一些人相信，即便国会达成协议，惠誉也仍有可能调降评级。

“随着最后期限的迫近，惠誉将美国评级从AAA调降至AA的可能性逐步升高，这取决于协商的争议有多大，”美国银行美林在10月1日的客户报告中写道。

但是，即便到了这一步，惠誉还是相信美国公债的本息将会及时得到全额偿付。惠誉可能将美国的评级换成“限制性违约”，以反映其暂时违约的状态，等待日后再赋予新的评级。

惠誉目前的评级和展望已在6月28日进行了确认，这意味着其有12-18个月的时间来决定评级。

* 穆迪投资者服务：

穆迪(Moody's)对美国评级为Aaa，展望为稳定。穆迪认为，即便债务上限无法在10月17日前提高，美国政府也将会支付债务利息和本金，保持“其信用完好无损”。

穆迪在2011年表示，只有美国公债无法偿付，才会推动其下调对美国的评级至Aa档。该机构尚未对此观点作出改变。

穆迪首席美国主权债务分析师Steven Hess周一向路透表示，即使过了10月17日的期限，也不会马上导致违约，因为下一期美债利息支付日期是10月31日，而且60亿美元的规模“无论如何都完全可控”。

如果无法增强政府发行债务来支付账单的权限，可能“理论上影响所有种类的政府支出，包括偿债”。

2013年7月18日，穆迪将其对美国主权评级展望从持续两年的负面上调为稳定。

**标普**

标普是三大评级机构中唯一一家曾下调美国信用评级的机构，2011年标普将美国评级从“AAA”下调至“AA+”，目前对美国的评级展望为稳定。

如果美国不能为政府债务还本付息，标普表示会将其评级降至“选择性违约”。除非支付拖欠债务的本金和利息，否则将维持该评级。

2011年8月5日，出于对美国政府预算赤字和债务负担加大的忧虑，标普前所未有地把美国评级调降一个级距至“AA+”。

那次降评甚至是发生在美国政府2011年上调举债上限之后。

标普表示，如果目前的僵局为时短暂，预计不会改变美国评级。

标普在9月30日指出，“这类边缘政策就是美国评级不再是AAA的主因。”(完)

(编译 侯向明/郑茵/朱晓军/石冠兰 审校 孙茉莉/徐文焰/王翔琼)

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