明年美国有可能再次遭遇主权评级下调

未来一年，围绕如何避开''财政悬崖''的斗争将是美国两党诸多对抗中的头等要务。这个问题若得不到解决，美主权评级可能再次被下调。标普、惠誉和穆迪表示，若美国明年重演2011年债务上限之争一幕，或减赤目标无法实现，则很可能调降美国债信评级。图为美国国旗。路透