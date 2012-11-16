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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 16日 星期五 11:57 BJT

明年美国有可能再次遭遇主权评级下调

未来一年，围绕如何避开"财政悬崖"的斗争将是美国两党诸多对抗中的头等要务。这个问题若得不到解决，美主权评级可能再次被下调。标普、惠誉和穆迪表示，若美国明年重演2011年债务上限之争一幕，或减赤目标无法实现，则很可能调降美国债信评级。图为美国国旗。路透

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