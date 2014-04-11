美国或放弃要求日本对进口牛肉采取零关税--日经

路透东京4月11日 -日本经济新闻周五报导，美国似乎愿意接受日本大幅调降进口牛肉关税，而不是坚持取消关税；美日两国寻求为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)达成一项重要的贸易协议。

美国贸易代表弗罗曼及日本经济财政大臣甘利明就双边协议周四结束了为期两天的密集谈判。美日双边协议，被视为TPP的关键内容，美日双方都表示取得了进展，但仍存在巨大分歧。

日本农林水产大臣林芳正周五在记者会上重申，”(谈判)取得些许进展，但仍存在巨大分歧，“

日本共同社报导称，经济产业大臣茂木敏充对记者表示，4月24日美国总统奥巴马及日本首相安倍晋三之间的峰会将是贸易谈判的重要关头，但他重申日本的立场是此次会议并不是签署贸易协议的最后期限。

美国要求日本开放稻米、牛肉、猪肉、乳制品及糖等产品领域，但这些领域在日本具有重要政治影响力，安倍已誓言保护。日本则要求美国承诺订出时间表，取消进口乘用车的2.5%关税及轻型货车的25%关税。

日本经济新闻报导称，弗罗曼似乎放弃了美国坚持日本取消牛肉进口关税的要求，但在关税下调幅度以及在什么条件下日本可在牛肉进口数量激增时采取反制措施的问题上，双方仍存较大的分歧。

这篇没有援引消息来源的报导称，日本正在考虑将牛肉进口关税下调至10%以下，但如果牛肉进口数量即使小幅增加的话，日本希望能够恢复高关税。

日本读卖新闻报导称，在奥巴马访问日本前，经济财政大臣甘利明将访问华盛顿，进行新一轮磋商。

一位日本政府高级官员本周对路透表示，有可能下调农产品关税，但完全取消则是不可能的。

弗罗曼本周在抵达日本时表示，美国牵头的TPP旨在达到较日本-澳洲协议更高的标准。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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