独家：美国调查百威英博寻求抑制手工啤酒分销的指控--消息

路透华盛顿10月12日 - 三名知情人士称，美国司法部正调查有关百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)寻求通过购买分销商来抑制啤酒市场竞争，令迅速成长的手工酿酒商产品上架难度加大的指控。

过去几个月，这家全球最大的酿酒商达成一系列协议，在三个州收购五家分销商，这让手工酿酒商十分不安。很多州要求酿酒商通过分销商出售产品，一旦百威英博收购一家分销商，手工酿酒商称，他们生产的啤酒就会不那么容易分销，销售增长也会陷入停滞。

其中两名消息人士称，反垄断监管者还在调查手工啤酒商指控的，即百威英博推动一些独立分销商只出售该公司的产品，结束与手工酿酒商的关系，并称调查正在初步阶段。近几年英博百威收购几家手工啤酒厂，说明其自身可以提供更多种类的产品。

知情人士称，加州监管部门也在就该问题进行调查。百威英博9月宣布在该州奥克兰和圣何塞收购批发商。

这家啤酒巨头证实，公司正在与监管部门商谈。“百威英博一直在就相关交易与美国司法部和加州检察长办公室沟通。我们正在予以配合，解决他们的任何问题，”百威英博一名发言人在电子邮件中表示。

司法部的调查来得很不是时候，百威英博正寻求以逾1,000亿美元收购第二大酿酒商SABMiller Plc SAB.L，这或将成为酿酒行业历史最大的并购案。如果并购交易完成，外界广泛预计百威英博将出售SABMiller手中所持美国啤酒巨头MillerCoors的股权，从而使其美国市场份额仍保持在46.4%不变。

目前尚不清楚，其他州的监管部门是否也在调查最近百威英博展开的分销商收购案，其中两桩在科罗拉多州，一桩在纽约。(完)