美国指责普京在乌克兰问题上撒谎

路透华盛顿3月5日（记者 Arshad Mohammed） -美国国务院周三放下外交礼仪细节，直接指责俄罗斯总统普京就乌克兰事件撒谎，发布了10条所谓普京的“虚假主张”。

美国国务院新闻办公室发布的“情况说明书”称，普京在“为俄罗斯进军乌克兰进行辩解时”忽视或曲解事实。

该文件名为《总统普京的杜撰：有关乌克兰的10条虚假主张》（President Putin's Fiction: 10 False Claims about Ukraine）。这一举动十分不寻常，美国国务院通常不会公开发布声明称外国领导人说谎。

“俄罗斯为其在乌克兰的非法行动杜撰了虚假的故事，这是陀思妥耶夫斯基写‘公式“二加二等于五”不是没有吸引力’以来世界第一次看到如此令人吃惊的俄罗斯杜撰。”文件称。

美国国务院在第一条要点中称：“普京说：俄军在克里米亚只是保护俄罗斯的军事资产。占领克里米亚基础设施和军事设施的是‘公民’防御组织，不是俄军。”

“而事实是：强有力的证据显示，俄罗斯安全人员处于高度有组织的克里米亚反乌克兰力量的中心。”

文件称：“这些人虽身穿没有证章的制服，但他们驾驶的车辆挂着俄罗斯军牌，国际媒体和乌克兰军方问起时他们随意地说自己属于俄罗斯安全部队。”指出这些人携带的武器“平民通常接触不到”。

一名匿名的美国官员表示该“情况说明书”可能会被译成俄文。

尚未联系到俄罗斯驻美大使馆发言人就此置评。

浏览美国国务院的文件请点选（here）。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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