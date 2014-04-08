美国指责俄特工挑起了乌克兰东部城市的动荡

路透华盛顿/卢甘斯克4月8日 -美国国务卿克里周二指责俄罗斯特工和特种部队挑起了乌克兰东部分离主义者的骚动，称俄政府可能正准备重演在克里米亚采取过的军事行动。

亲俄罗斯的武装抗议者周二仍占据着乌克兰东部两座城市的政府大楼；不过在另外一座城市，警察在夜间实施突袭，结束了抗议者对政府大楼的占领。

乌克兰安全部门称，占据着卢甘斯克安全指挥部的分离主义者在指挥部大楼里安放了炸弹，并劫持了多达60名人质。而占据大楼的人士则否认手中有爆炸物或人质，但表示他们夺取了一个装满自动步枪的武器库。

“俄罗斯特工和特种部队是过去24小时动荡的幕后推手，这点毋庸置疑，”克里在华盛顿称，而这“可能成为军事干预的牵强借口，就像我们在克里米亚看到的一样”。

俄罗斯与西方国家的关系陷入僵局，已经损及投资者对俄罗斯经济的信心，国际货币基金组织(IMF)周二下调俄罗斯2014年经济成长预估至1.3%，不及最初预估3%的一半。

目前为止，美国和欧盟仅对俄罗斯实施了温和的经济制裁，但部分投资者正将资金撤离俄罗斯。俄罗斯央行报告显示，今年第一季，企业和银行从俄罗斯净撤出506亿美元资金。(完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 王兴亚)

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