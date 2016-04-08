焦点：美国打击避税并购让小型咨询公司最受伤 数亿美元收入可能泡汤

图为用硬币拼出的美元标识符。 REUTERS/Shamil Zhumatov

路透纽约4月6日 - 如果美国财政部最近对避税并购的新规导致更多交易难以进行，小型顾问公司将损失数亿美元的咨询费。

新规的目的是限制企业通过并购迁移海外避税，令一些并购案的前景存疑，并已导致辉瑞取消1,600亿美元收购艾尔建的计划。

根据Freeman Consulting的计算，在财政部推出新规之后，如果所有七笔待定的税负倒置并购都被取消，其中包括涉资165亿美元的江森自控与爱尔兰泰科国际公司合并案，大约7.5亿美元的咨询费就有泡汤的风险。

虽然这7.5亿美元只占去年并购咨询费用的2.4%，而且不包括即使并购失败也要被收取的费用，但对于小型咨询公司而言，却占据了他们去年并购咨询费收入的一大部分。

像Lazard和Centerview Partners等公司，由于去年参与了一些引人瞩目的并购案，排名得以大幅蹿升。Guggenheim由于为辉瑞提供咨询而加分，参与杜邦与陶氏化学680亿美元并购案的Evercore也是如此。

Lazard在这笔并购案中为陶氏化学提供咨询，但这笔交易就像其他税负倒置并购一样也变得岌岌可危。

“特别是小投行一直在争取市场份额，去年在美国规模超过100亿美元的交易中取得了70%，”Freeman的Jeffrey Nassof称。

在美国财政部完全出乎市场意料地推出新规后，小型投行的股票遭受了打击，其排名现在恐怕也岌岌可危。

根据汤森路透的数据，Lazard在2015年并购顾问机构中排名第六，但如果将其所提供咨询服务的所有待完成税负倒置并购交易排除在外，那么其排名将下降到第八。

同样情形下，未上市公司Centerview的排名将从第10降至第11，Moelis的排名将从第13急降至第19。

数据显示，只有Evercore和Greenhill能分别保持第14和第22的名次不变。

“一旦有不利于并购的风吹草动，精品投行更容易受到影响。过去几年较大规模的交易中有一些就属于税负倒置并购交易，”晨星分析师Michael Wong称。

Lazard今年第一季度在独立顾问公司中排名最靠前，但如果排除税负倒置并购交易，则其排名将从第10降至第12。

**损失惨重**

Freeman表示，倘若所有悬而未定的税负倒置交易都告吹，则摩根士丹利、高盛及摩根大通等大型谘询投行将分别折损1.3亿美元、1.2亿美元及9,000万美元费用收入。

在此同时，Lazard及Guggenheim则将分别损失8,500万及6,500万美元。

这些数据并不包括辉瑞购并艾尔建交易宣告流产所损失的费用。

据Freeman数据显示，艾尔建的顾问行--摩根士丹利及摩根大通本应可瓜分1.42亿美元的咨询费。而辉瑞的顾问行--Guggenheim、高盛、Centerview及Moelis，则本可分得9,400万美元的费用。

但全球业务多元化的大型银行可能比小型顾问公司更能承受这些损失造成的影响。

高盛去年在购并业务上获利28亿美元，摩根士丹利及摩根大通则分别赚得20亿及18亿美元。根据Freeman，Lazard及Guggenheim分别获利9亿及2亿美元。

高盛2015年在全球并购交易业务排名中拔得头筹，共为412宗交易提供顾问服务，其中包括四宗税负倒置收购，交易总值大约1.737万亿(兆)美元。

就算不计入倒置收购交易，高盛仍稳居榜首；摩根士丹利和摩根大通的排名也没有变化，因为二者也都各自有四宗倒置收购业务。

高盛在2016年第一季继续领跑，摩根大通紧随其后，扣除税负倒置收购交易后的排名仍无变化。

不过看起来，这种情况对于所有开展并购业务的机构来说都十分艰难，因为财政部新规发布时，正逢今年并购业务环境低迷，竞争已愈发激烈。

根据汤森路透的数据，全球第一季并购交易数量较上年同期下降10%，并购总金额则减少18%至6,990亿美元。

“(第一季)将是非常残酷的时期，不会对提振业者信心有任何帮助，”Atlantic Securities分析师Chris Wheeler表示。(完)