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国际财经 | 2015年 12月 21日 星期一 11:43 BJT

美国总统奥巴马正式签署政府融资及税赋优惠法案

路透华盛顿12月21日 - 美国总统奥巴马周五签署一项大规模政府融资法案，以及数以十亿美元计的税赋优惠；奥巴马在椭圆办公室低调举办签署仪式，现场有多位摄影师作为见证。

这个规模1.8万亿(兆)美元的方案包括1.15万亿美元的政府融资计划，以及未来10年共计6,800亿美元的税收减免。(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

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