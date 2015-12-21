美国总统奥巴马正式签署政府融资及税赋优惠法案

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透华盛顿12月21日 - 美国总统奥巴马周五签署一项大规模政府融资法案，以及数以十亿美元计的税赋优惠；奥巴马在椭圆办公室低调举办签署仪式，现场有多位摄影师作为见证。
这个规模1.8万亿(兆)美元的方案包括1.15万亿美元的政府融资计划，以及未来10年共计6,800亿美元的税收减免。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。