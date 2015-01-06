好莱坞明星迪亚茨与摇滚乐手本基·马登喜结连理--《人物》

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透1月5日 - 《人物》杂志报导称，好莱坞明星卡梅隆·迪亚茨（Cameron Diaz）和摇滚乐手本基·马登（Benji Madden）周一在洛杉矶结婚。
报导指出，42岁的迪亚茨和35岁的马登从5月开始约会，圣诞节前不久订婚。
“我们非常开心，在最亲密的家人和朋友陪伴下，开始新的旅程，”这对夫妇对《人物》杂志说道。
迪亚茨曾获得金球奖提名，最近出演的一步电影为《Annie》。
马登和孪生弟弟乔尔·马登（Joel Madden）都是Good Charlotte乐队成员。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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