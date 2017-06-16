白宫对于提高债务上限还未有明确打算--预算管理局局长

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透华盛顿6月15日 - 美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)周四表示，白宫方面尚未确定如何与国会合作提高联邦债务上限，尽管上调权限的截止日期正在临近。
特朗普政府呼吁国会在8月休会期到来前调高债务上限，但马瓦尼称，政府官员尚未决定采取何种立法形式。
“这件事如何办，有各种各样的想法，但我觉得我们还没有确定如何推进，”马瓦尼在新闻吹风会上对记者说。“是不是搞一次单纯的债务上限表决？还是在债务上限表决上附加某些形式的改革？我觉得我们还没有拿定主意。”
美国政府的举债总额存在上限，目前这个上限约为19.8万亿美元。提高上限只能通过国会表决。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
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路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。