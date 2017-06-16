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国际财经 | 2017年 6月 16日 星期五 10:58 BJT

白宫对于提高债务上限还未有明确打算--预算管理局局长

路透华盛顿6月15日 - 美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)周四表示，白宫方面尚未确定如何与国会合作提高联邦债务上限，尽管上调权限的截止日期正在临近。

特朗普政府呼吁国会在8月休会期到来前调高债务上限，但马瓦尼称，政府官员尚未决定采取何种立法形式。

“这件事如何办，有各种各样的想法，但我觉得我们还没有确定如何推进，”马瓦尼在新闻吹风会上对记者说。“是不是搞一次单纯的债务上限表决？还是在债务上限表决上附加某些形式的改革？我觉得我们还没有拿定主意。”

美国政府的举债总额存在上限，目前这个上限约为19.8万亿美元。提高上限只能通过国会表决。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)

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