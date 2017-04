特别报导：美国政府放任网络论坛私下认养儿童

路透亚利桑那土桑9月10日 - 当一辆紫色破烂皮卡开到米利夫妇(Tom and Misty Mealey)位于维吉尼亚州的家时,他们心中充满着期待。

那是2009年7月5日的事,要在他们家暂居的一对夫妇到了,这对夫妇从纽约州北部开车来到Roanoke郊外的米利寓所。

在那日之前,米利夫妇从未见过伊森夫妇,伊森先生当时年纪为40岁, 伊森太太则是30岁。米利太太回忆说,他们两个人“衣着很随便”,给人第一眼的印象不太好。但若当时一切顺利,米利夫妇准备将一个孩子分给伊森夫妇,那是一个在几个月前收养的五岁危地马拉(瓜地马拉)男孩。

这个男孩患有反应性依附障碍症(reactive attachment disorder),很难与照顾他的人产生亲密连结。随着年岁日长,他变得越来越乖戾,出现打破窗户、殴打米利家其他三个小孩、并在其他小孩玩具上撒尿等行为。到了晚上,米利夫妇得把他独自关在一个房间里,以保护其他家人的安全。

在经过数月的治疗及其他寻求帮助的努力后,米利一家人也做了那些美国各地苦恼父母持续在做的事情:他们开始在网路上登广告,打算把这个不想要的收养孩子送出门。

伊森夫妇迅速回覆,并在电子邮件及电话中强调他们会是很棒的父母。之后他们开车超过600英哩,与米利家人见面来争取这个男孩。

伊森夫妇一同用餐,还与米利一家人去打保龄球。他们似乎也能够与这个五岁男孩处得来。小男孩爬到伊森夫妇的膝上,而伊森夫妇也与小孩玩耍。米利太太说,小男孩甚至“自动开始叫他们爸爸妈妈”。

她回想道,“他们似乎很能与孩子们打交道。”

在周末来临前,米利夫妻被说动了,而伊森夫妇也把这个五岁男孩带回了纽约的家。

和其他在网路上帮自己小孩找父母的其他人一样,米利夫妇一直很困惑。在监护权转移过程中,他们也没有和主管儿童福利的政府机构沟通,对于带走小孩的夫妇认识也不深。

米利夫妇和其他曾将小孩交给伊森夫妇的父母相比虽然有许多共通点,但米利夫妇有个特点。米利先生曾经受过侦查诈欺的训练。

他曾经担任警察。

路透的调查发现,伊森夫妇如何通过网路取得儿童的故事,几乎把那些利用美国地下儿童交易网络的各方面都暴露了出来,而当局一直未能对地下儿童交易网络有所斩获。

在没有政府官员参与的情况下,养父母将不想要的孩子--经常是来自外国的小孩--交给网络上结识的陌生人。目前还没有法律明确针对这种“私下找新家”的行为。现有的最主要保障不过是苍白无力的威慑,即美国各州之间达成的州际儿童安置协议(ICPC,Interstate Compact on the Placement of Children)。

尽管ICPC已被各州定为法律,但有一些州对于违法行为没有规定任何惩罚措施。其他的州则将之定为轻罪,可即便如此,也几乎从未有违法者被起诉。许多警察对ICPC并不熟悉。而真正了解ICPC的部门则称,他们的工作重点是帮助儿童而非执法。

“坦白说,我们对如何惩罚违反ICPC的人并不那么关心,”俄勒冈州ICPC行政副主管基尔莫(Harry Gilmore)表示。违反ICPC规定在俄勒冈州是一项轻罪。

对于知道ICPC却选择忽视的养父母来说,摆脱一个麻烦的小孩比法律风险更重要。当他们借助地下网络时,就可能在当局毫不知情的情况下将小孩转移,从而将被抓住的风险降至最低。有机会去审查孩子新家情况的人就只有养父母,但他们却正是想摆脱孩子的人。

将养子女交给伊森夫妇的两个家庭--来自弗吉尼亚的米利夫妇和德克萨斯州的巴恩斯夫妇--后来意识到自行移交孩子的风险。

“这太令人羞愧了,”米利先生谈及被伊森夫妇所误导时说。“而想到我曾经同这样的人打交道则更令人尴尬。真希望我们当时做出了更多努力。”

“感谢老天我们只是碰到了伊森夫妇,”他又说,“万一是汉尼拔(译者注:Hannibal Lecter,知名的银幕杀人恶魔角色)怎么办。”

**“二手车”**

在2008年8月,也就是领养米利家的男孩的接近一年前,伊森夫妇还在网络上领养了一个小孩。安娜巴恩斯当时13岁,她7岁时在俄罗斯被收养并来到美国,之后曾被私下换过养父母。

她的第二对养父母,也就是德克萨斯州的巴恩斯夫妇,后悔了收养安娜。他们在收养安娜前曾与她最初的收养家庭进行过交谈,但之后很快开始怀疑,那个家庭可能对于安娜在来到美国后的情绪和行为问题有所保留。

“这是个糟糕的类比,不过它的确就像是出售一辆二手车一样,”巴恩斯先生说到他和妻子为何没有获得进一步告知时称。“如果你告诉别人这辆车每天都坏,就没有人会买了。”

巴恩斯夫妇以饲养微型马为生,他们发现安娜桀骜不驯,但心理咨询价格太贵而且不便。一个问题儿童之家告诉他们,安娜并不适合该计划。巴恩斯夫妇还说,他们被告知,如果他们把安娜交给州立机构抚养,就会被视为不合格的父母,还必须支付孩子的抚养费直到18岁。

“我们在收养后的第一年试图帮助孩子解决这个问题,”巴恩斯先生说。“之后突然灵光乍现,你意识到你无法解决这个问题,而是需要逃离这个问题。”

巴恩斯夫妇在雅虎的Respite-Rehoming论坛上发布了一则有关安娜的收养广告。

网名为熊妈妈的伊森太太作了回复。她在写给巴恩斯夫妇的邮件中承诺,她和丈夫准备好了照顾安娜。

“无论她犯了什么错,我们都会爱她的,”熊妈妈向巴恩斯夫妇保证。她承诺给安娜买最喜欢的糖果,并会给她一只小狗。伊森夫妇以前就用这些承诺引人上钩,这时候又故计重施。

“我得说这些给安娜的承诺完全打动了我,”巴恩斯太太回应道。“买只小狗的主意真不错...它会让安娜的注意力集中起来,而不会老想着那些不好的或者‘我很可怜’的想法。”

为了帮助达成交易,伊森太太还分享了一个虚构的“家庭研究”,其中有一名据称是社会工作者的人为伊森夫妇的家庭教育能力作保。

伊森夫妇在2008年9月乘飞机飞越900英哩,之后驱车来到巴恩斯夫妇的农场来接安娜。

当他们五个人在当地一家连锁餐厅吃晚餐时,安娜一直在打量伊森夫妇。他们让她感到紧张。

“我忍不住(哭泣)...我不断对他们说,‘请不要把我交给他们。求你们。我可以跪下来,’”现在已经18岁的安娜回忆着当时交接的情景时说。

当巴恩斯夫妇把安娜和伊森夫妇送回家时,没有律师或政府机构工作人员参与。没有人对伊森夫妇进行认真的审查,他们提供的家庭调查材料也无人细看。

巴恩斯夫妇和伊森夫妇谁都没有通知安娜的福利官员,孩子已经从德州被送到伊利诺州。没有政府机构人员参与,这违反了跨州儿童安置协议(ICPC)。德州把这视为一项轻罪,伊利诺州亦是如此,但一位官员称,该州至少有15年未起诉有人违反这项法律了。巴恩斯夫妇表示,他们从来没听说过有这项要求。

巴恩斯太太在此后不久给伊森太太的信中谈及他们把女儿交给伊森夫妇的那一天,她写道:“当我们离开时,加里说‘我们该干什么’...我说‘上车走吧’然后就没有回头。”巴恩斯太太补充说:“我希望她过得好。”

**伊森太太的床**

当安娜到达伊森夫妇的住处时,她说,地板上到处都是屎尿;两只小狗被关在活动房里。安娜说,伊森夫妇给她看了一个小男孩和一个小女孩的照片,说他们曾与之共同生活。她问他们后来怎样了。

“他们回答我说,‘有时候小孩会死的,他们俩都死了,’”安娜回忆说。伊森太太说她不记得那天给安娜看过哪些孩子的照片。

伊森太太让安娜挑选一张电影碟片,安娜说,她打开柜子时露出一些色情电影。而伊森太太说房间里根本就没有色情的东西。

安娜发现她没有自己的床。她回忆说,第一个晚上,她睡在不穿衣服的伊森太太旁边。她说,第二天早上,伊森太太问她是否感觉到她夜里在吻她。

安娜说,她后来被安排睡在伊森夫妇之间。“我就被夹在中间,在那里统共待了大概2分47秒,就觉得越来越古怪,”她回忆说。她说她迅速离开他们的房间,睡在了沙发上。

伊森夫妇说,他们从来没有让收养的孩子和他们睡在一张床上。伊森太太也说,她从来没有不穿衣服睡觉。

安娜在学校里看到一个头戴牛仔帽的男子,她的心一下子提了起来。那人正是巴恩斯先生,她的养父,几天前刚刚把她交给了伊森夫妇。

就在前一天,巴恩斯说一位伊森太太从前的朋友联系到他。这位女士认为伊森太太可能回复了安娜的收养广告。巴恩斯说,她认为伊森夫妇的家庭调查材料是编造的,政府机构至少曾经取消了他们对一个收养孩子的监护权。巴恩斯说,这位女士告诉他,她担心安娜的安全。

然后,巴恩斯也开始担心了。他搭机来到伊利诺,前往安娜在韦斯特维尔就读的学校。看到安娜在学校,他才松了一口气。

巴恩斯记得他当时通知了校方和当地警察。执法机关和儿福机构的记录显示,巴恩斯说明他在得知伊森的谎言后,前来接回养女。

当他和安娜回到托勒,巴恩斯向德州检察长办公室就伊森夫妇提出指控。

该检察长也接获来自南达科他州一名养母琳妮班克斯的通报。班克斯观察了网路上的认养群组,对于伊森夫妇感到相当担忧。

在2008年9月10日发给德州检察长办公室的电子邮件中,班克斯表示伊森夫妇已成功取得四名小孩。

“伊森太太似乎持续在接洽想要中止领养的父母,透过假造的文件接收他们的小孩,”班克斯写道。“她基本上是在诈骗。”

尽管有伊利诺州当局的介入,以及向德州当局发出警告,两州均未采取措施防止伊森夫妇再次取得其他小孩。

**谷景公寓**

2008年10月,在巴恩斯接回安娜不到一个月后,伊森夫妇又在网路上认养另一个小孩--利比里亚(赖比瑞亚)出生的琪塔。如同本系列报导第一篇文章所详述,当局最后在纽约州史蒂芬镇找回了琪塔。但这次依旧没有人对伊森夫妇和其他父母采取任何举措。

伊森夫妇随后搬进史蒂芬镇的谷景公寓(Valley View Apartments)。2009年初,一名23岁的残疾人士艾莫亨顿(Elmer Huntoon)和夫妇两同住。

根据一份州警报告,2009年4月25日,亨顿前往谷景附近的的池塘钓鱼。报告称,伊森先生发现亨顿面部朝下漂浮在水面上。亨顿溺毙被判定为意外事件。据报告称,伊森太太曾试图施以急救。

调查人员诺斯卢普(Timothy Northrup)回忆,几个月后,在2009年7月,这位死者的亲戚打电话给纽约州警。打电话的人表示,如今有个孩子和伊森夫妇同住在谷景公寓。

这个孩子正是来自瓜地马拉的五岁大男孩,是由米利夫妇交给伊森夫妇抚养的孩子。

米利夫妇2008年12月收养这个男孩。这个男孩的情况很糟糕,米利夫妇表示他们的治疗师告诉他们,这个男孩的情况只会愈来愈糟。当他们向社会服务机构求助,为孩子寻求新家时,社服机构称它们无能为力:除非这个孩子受到虐待或被遗弃,否则政府无法介入。

2009年4月或5月时,米利夫妇在雅虎社群Respite-Rehoming刊登出养广告,巴恩斯夫妇也在同样的社群张贴出养安娜的广告。伊森夫妇迅速做出回应。

她向米利夫妇解释,他们夫妻俩都没有小孩。在几次流产后,他们如今试图领养小孩。

伊森先生在写给米利夫妇的电邮中表示,“我们下定决心,如果你选择我们做为收养家庭,我们会很乐意接纳他一起生活。”

米利先生表示,如果他动用警方的资讯来调查伊森夫妇,将是犯法的。他并表示,伊森夫妇的家庭研究文件看来很像真的。负责治疗这名五岁男孩的治疗师,也详细看过这份文件,而且透过电话和伊森夫妇谈过。他称,治疗师“认为这样可行。”

如今米利表示,如果连她都无法看穿他们的伎俩,“我们又怎么能看穿呢?”

这份文件有值得怀疑的地方。首先,上头列出的据称做过家庭调查的社工人员地址是邮政信箱,这和伊森太太亲生女儿名下的邮政信箱一样。她的亲生女儿在2000年被社工人员带走。该邮政信箱用基本的网路搜寻便可找出来。

其次,伊利诺州也没有社工人员史摩斯(Sharon Smalls)的纪录。但南卡罗来纳州却有。一位警长的报告显示,有位这个名字的南卡罗来纳州儿童保护工作人员曾经在2002年拜访过伊森夫妇,但不是去证实他们为人父母的能力,而是去带走他们还在襁褓中的儿子。

这样的模式似曾相识:伊森夫妇或米利夫妇在监护权转让的过程中,都没有告知纽约或维吉尼亚州的儿福官员。

米利夫妇表示,他们找过律师,以确保他们的所做所为并无不法。在陈述他们把养子交给伊森夫妇的文件中,律师建议把这样的转让定调为暂时性的“治疗性安置”,米利先生称,“这可以让我们避掉ICPC的纠缠。”

路透5月访问伊森一家时,没有迹象表明家里有男孩或者女孩。伊森太太在开出租,伊森先生上夜班,为当地一个杂货店看门。他们刚搬到那个房子里。

伊森夫妇接受路透专访时,谈到他们透过找新家而收养的孩子。伊森太太一一念出那些孩子的名字,大谈作为父母的意义重大。“这让我觉得重要,”她解释道。“我猜或许这是我的心理问题...就好像,没了他们,我会变成什么?”

伊森夫妇比多数人更清楚网路交换孩童领养的风险,当然也比美国政府更清楚:他们很清楚如何能够在没有任何监督之下经手儿童,孩童父母欺骗他人及被他人欺骗是多么容易。

“你想知道收养圈子出了什么问题?”伊森太太反问。“你无法知道讯息。你只会听到谎言。”

8月份,伊森夫妇因为拖欠了两个月房租而搬离了那所房子。当时一个房产经理人走进去过,他说里面有五只狗。

伊森夫妇住到了几英里之外的一家旅馆。在旅馆门外接受访问时,伊森太太被问到,他们是不是可能收养其他孩子,“没错,”她答道,“我房里就有孩子。”

那么,伊森太太通过地下网络收养的六个孩子如今都到哪去了?

伊森太太和温斯洛(Randy Winslow)领养的那名10岁男孩生活在华盛顿州的一个家庭。他刚满18岁。他的养母说,他还总有行为问题。

那个被论坛版主梅根-艾克森(Megan Exon)带走的八岁女孩,目前和艾克森夫妻生活在北卡罗莱纳州。她14岁了,在上八年级。艾克森夫妇即将合法收养她。

俄罗斯男孩德米特里-斯图尔特现在20岁。他高中毕业了,同一个朋友一起生活在佐治亚州。他说他最近刚完成滥用药物的治疗。

安娜-巴恩斯18岁了,刚刚高中毕业。她已被德州理工大学(Texas Tech University)录取,但她觉得自己上不起学。她现在住在朋友那,并且正在找住处。

琪塔-普夏拉21岁了,也没有自己的住所。这个夏天她失去了位于密尔沃基市外围的公寓,现在住在临时寓所。她已经在密尔沃基技术学院(Milwaukee Area Technical College)报到上学,打算学习社会工作。

伊森夫妇从米利夫妇手中收养的那个五岁危地马拉男孩,由纽约州监护。他现在九岁了。

**附录:如何解决私下找新家的问题**

能够通过互联网转移被领养孩子的监护权,代表出现了新的风险。不过,专家表示,系统性的漏洞造成这种操作能被实现,也有方案或许能解决这些问题。

问:现在不是已经有法律保护被领养的孩子吗?

答:是的。但是在美国没有统一的法律来管理领养问题。国内领养由各州法律约束,但各州法律差异很大。规范国际领养的联邦法律--《跨国领养法案》--目前只涵盖某些国家。到2014年7月,法案就能将所有国际领养包含在内。

问:扩大《跨国领养法案》能否把被领养的外国孩子保护得更好?

答:不一定。虽然有些跨国领养由美国法庭判定,但其他的不是。凯斯西储大学(Case Western University)的领养专家格罗扎(Victor Groza)表示,当跨国领养由外国法庭判定时,不需要第三方跟进孩子到达美国之后的情况。

问:还有其他有据可查的法律能用吗?

答:各州之间签署了儿童安置州际协定(ICPC),它为如何处理监护权在州际转移设定统一标准。但是警方对上述协定所知甚少。部分专家表示,官员应该进行培训,更进一步了解这项协定。其他人认为,行政人员需要更多资金来执行ICPC。“我们真的没有办法调查全国所有可能违反ICPC的行为,”俄勒冈州一名儿童福利官员Harry Gilmore说。

问:联邦政府还能做些什么吗?

答:一些儿童福利官员建议国会把跨州协定改立法为联邦法律,为执法和惩罚设定统一标准。

问:发布转让儿童的广告合法吗?

答:关于如何广告可供领养的儿童以及谁可以发布广告,各州法律不尽相同。这也是一些人士呼吁制定联邦法律来界定广告内容、谁有权发布广告以及违法罚则等的原因之一。

问:如果跨国领养后进展不顺,那么领养机构有义务提供帮助吗?

答:在领养敲定之后,领养机构没有义务帮助受挫的领养家庭,很多机构的确也不协助。一些专家认为,如果领养失败,这些机构应该必须为孩子找到下一个领养家庭,不过很多领养机构抵制这个想法,他们表示已经很努力在提供更多后续服务了。“最好的解决方案是,原领养机构必须自费处理个案,”鼓吹被领养人权益的人士Niels Hoogeveen称。“那么情况就真的会改观。”

问:各州还可以做出哪些努力来帮助父母?

答:一些运用网路公告栏的父母表示,他们希望有途径,可以在父母证明付出了令人信服的努力来照顾孩子的情况下,将难以教养的孩子交给政府;他们还希望政府提供协助,从一开始就防止收养失败。“我认为各州应该,也正在努力逐步向所有收养家庭提供支持和服务,”缅因州波特兰市收养问题专家John Levesque表示。“这里面很多地方都不需要花大钱就能做到。”

问:当局监控这些刊有可供领养儿童的公告栏吗?

答:美国没有政府机构系统性地审查网络公告栏。“我认为政府应该监控这方面,”佛罗里达负责儿童福利的官员潘尼佩克(Stephen Pennypacker)表示。但需要资金。“谁负责这方面?我们从哪里找资金?还有当你发现小孩被私下安置的时候,该怎么处理?”

问:照现在的情况,如何阻止危险人士通过网络论坛收养儿童?

答:许多儿童福利机构认为,获得许可的专业人士应在这些非正式约定中审查准父母。“目前没有人审查那些家庭。你不知道论坛对话框另一端与你沟通的人的身份,”潘尼佩克表示。(完)

