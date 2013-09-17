特别报导：命运乖舛的认养儿童

2013年5月26日，从俄罗斯收养的女孩英伽（Inga Whatcott）在密歇根州Battle Creek寓所外接受采访。 REUTERS/ Rebecca Cook

路透密西根州战役溪9月11日 - 英伽(Inga)大多数的童年时光在俄罗斯的孤儿院里度过，总是盼望着有父母能保护她。

她的生母是妓女，在英伽襁褓时就遗弃了她。英伽从不知道父亲是谁。1997年英伽12岁时，生活发生了改变，一对美国夫妇要收养她。

“我想像的是，我就要有家了，我要去上学，还会有朋友，”英伽最近表示。

领养英伽不到一年后，她的新父母--普莉西拉和尼尔·瓦特科特(Priscilla and Neal Whatcott)就放弃抚养她。他们说儿童收养机构从未告诉过他们英伽抽烟、有忧郁症、有创伤后压力症(PTSD)，还有阅读和书写障碍。

瓦特科特夫妇称他们尝试过治疗并寻求协助，他们甚至向一名俄罗斯法官求助，要求解除收养关系。

当什么都不管用时，他们转向瓦特科特太太现在所形容的“地下网络”。由于养父母利用网路为弃养儿童寻找新家，英伽不断被收养后又被弃养。

接下来的三个月，瓦特科特夫妇带她见了三个不同的家庭，没有人愿意收留她。在其中一家，英伽说她与一名兄弟发生性关系，然后还被他尿了一身。在另一家，她说养父骚扰她。

英伽13岁时被送到密西根精神病院，她说她再次发生性关系--这次是和她的主治医生帕特森(Michael Patterson)。帕特森被控一级性犯罪不成立，他仍在密西根担任社工。他说他身体上“并未越线”，形容英伽是一个“非常麻烦的孩子。”

对于帕特森说的最后一点，没人会反对。当密西根州收容她后，官员这样描述英伽的问题：“滥用药物、家庭暴力、与父母关系冷漠、性虐待、生理虐待、精神创伤、言语暴力、情感障碍及精神健康问题。”

在英伽看来，情况似乎了无希望：“我的父母不要我，俄罗斯也不要我。我不想活了。”

十余年前海外领养开始盛行，瓦特科特太太说出她收养英伽的经过以及美国家庭领养海外儿童所面临的危险。在国会证词和媒体报导中，瓦特科特太太将她的个案归类为消费者权益问题：她表示，领养机构未能披露被收养儿童先前已存的问题，却不需面对后续影响。如今，16年过去了，瓦特科特太太依然形容收养英伽为“冲动购物”或是“出售物品”。

英伽的故事从来没有被公开。现年27岁的她，是1990年代末通过收养途径来到美国的25万名外籍儿童其一。他们在美国的命运从未被系统性的追踪过。

路透进行的调查揭示了从海外领养儿童的美国民众，如何轻易地将问题儿童转手给那些在互联网上认识的陌生人。透过一种称为“找新家”的过程，父母把不希望再收养的小孩放到网上，并由其他人继续领养--过程很快，通常是非法的，而且对于成人来说，这种行为几乎不承担什么后果。

本系列特别报导追踪的一处互联网公告版上，每名儿童平均每周被发布广告一次。大部分公告板名单上的儿童(70%)都出生于海外。他们来自至少23个海外国家，包括俄罗斯、埃塞俄比亚(衣索比亚)、中国和乌克兰。(路透报导后，雅虎关闭了公告板。)

领养孩子的父母表示，使用互联网是因为他们别无选择。瓦特科特太太2001年接受美联社采访时表示，日子实在太难过，她甚至觉得英伽最好死了算了。“有时候我想，最好的结局应该就是让上帝把她带走，”她对美联社表示。“让她解脱，让一切都结束。这里没有圆满结局。”

瓦特科特太太建议的解决方式是加强相关的法律责任。“如果有国际收养方面的消费者保护法，我们可能会避免很多心痛的经历和这样的悲剧，”她在1999年呈交给国会的证词中写道。

佛罗里达的儿童权益保护官员潘尼佩克(Stephen Pennypacker)称，收养父母不是消费者，他们领养的问题儿童也不能被当成瑕疵品。

“收养的孩子不附带保证书，”潘尼佩克称。他在2011年一份文件中提醒州政府警惕互联网上的儿童交换。“当你收养了孩子，他就成为你的孩子。不管孩子有什么问题，你负有的养育责任与我对自己的亲生子女是一样的。”

**临界点**

1997年10月，当瓦特科特夫妇前往俄罗斯收养她时，英伽说她当时根本不知道怎样做一个女儿。瓦特科特夫妇领养她以后，从圣彼得堡孤儿院到莫斯科的火车上，英伽记得她躲在一张毯子下面。

当时瓦特科特夫妇和年龄比英伽小的三个孩子住在马绍尔群岛，其中两个孩子是从中国领养。瓦特科特先生是工程师，瓦特科特太太则是全职妈妈。

瓦特科特夫妇在见到英伽后才知道，她的实际年龄比领养机构告诉他们的大四岁。领养机构对于英伽出现的情绪和行为问题也只字未提。瓦特科特夫妇完全不知道该如何应对英伽的问题，即便如此，他们仍然进行领养。

“我们把她领回家以后，才发现这简直是一场灾难，”瓦特科特太太说。英伽有时候想从窗户溜走，还会蹲在壁橱里面不出来。“我很痛苦，”英伽说。

瓦特科特太太回忆，英伽有一次在卧室里放火。(英伽否认)

不到一年，瓦特科特夫妇已忍无可忍。在夏威夷度假时，瓦特科特太太和英伽发生冲突，而且还动了手。瓦特科特太太告诉丈夫“她必须离开这个家。”

帮助他们收养英伽的加州收养机构--Nightlight Christian Adoptions建议他们向治疗师寻求帮助，这个治疗师也收养了一个俄罗斯女孩。

治疗师把英伽带回他在加州的家里，两个俄罗斯女孩变得非常亲密。英伽说她很感激这位新朋友，两人都讲俄语。

但这个安排只是暂时性的，瓦特科特夫妇说收养机构不肯提供进一步的帮助。该机构现称“不能就个案的细节置评。”

而在当时，瓦特科特夫妇在互联网上求助。瓦特科特太太积极参与收养了俄罗斯儿童的家庭在雅虎群组的活动。

“雅虎上有很多这样的群组，”瓦特科特太太说。“所有人都在聊孩子带来的各种各样的挑战。我说出了我现在的状况，有人就会说那和某某人交流一下。”

**伸出的援手**

瓦特科特太太很快就和玛丽·亚当斯(Mary Gayle Adams)通了电话。亚当斯是一位养母，她有时候会帮助其他父母为孩子寻找新家。路透发现有很多像亚当斯这样帮助父母找新家的自由中间人，其中很多自身就是养父母。有的人提供服务，比如发布可收养儿童的广告，在某些州这只能由持照的专业人士进行。

亚当斯一直住在宾州，该州在处理找新家问题上不需要许可。68岁的亚当斯并非持证社工。她曾是小学教师。她表示，她现在和25个领养的孩子住在之前的一所学校里，其中部分孩子是通过找新家计划收养。她说仍然有时间在找新家案例中担当中间人，有时候会通过在线公告板来联络各个家庭。

亚当斯说，她不记得英伽、瓦特科特夫妇，也不记得她推荐的家庭。但是瓦特科特太太说亚当斯找到的家庭“绝不可能”得到政府当局批准。当政府将儿童安置到收养家庭时，会审查可能的收养家庭，而且社工会检查他们是否适合担任父母。

瓦特科特夫妇为英伽找到的第一个新家在马里兰州。英伽不太记得在那里的经历，只记得持续不到两个月。养父母认为她实在太难相处了。

和找第一个新家一样，瓦特科特夫妇说他们通过亚当斯又找到了接下来的两个家庭。“我不停地给她回电话，”普莉西拉谈到亚当斯时称，“她会说：‘我又找到了一家。’”

第二家人住在密西根。这对夫妇过一段时间就会收养孩子，已经收养了十多个。瓦特科特夫妇在送走英伽前从未跟他们见过面。英伽在那儿呆的时间不长。

英伽说，她从家里偷了酒就离家出走了。她曾与养母互打耳光，英伽说她被住在那儿的其他孩子打过。她说曾与其中一个男孩发生了性关系，事后那男孩还对着她撒尿。英伽那时刚满13岁；现在她已经不记得这男孩的年龄了。

这名养母称，她从未扇过英伽耳光。她说不相信英伽被打或与这个男孩发生了性关系。

法庭记录显示，在英伽离家的几个月后，这名养母被发现对待一个孩子“存在疏忽”，当局还告知了这名养母关于“兄弟姐妹间性虐待的指控”，英伽的指控在其中没被提及。

当瓦特科特夫妇拒绝领回英伽时，亚当斯帮助其又找到了一个新家，也在密西根。这是英伽来美国后的第三个新家，这一家子的亲生或收养小孩至少有八个。

瓦特科特在送走英伽之前不曾与新的养父母见面，但瓦特科特太太说通过电话交流觉得这对夫妇似乎不错。

英伽说这一家的男主人很暴力，后来他和妻子离婚了。在英伽离开后，他妻子在当地警官的报告中描述了他涉嫌的暴力行为。

“他对年纪较大的养子养女发脾气是家常便饭，会揪住他们的喉咙，压在墙上，有几次还在孩子们的脖子上留下淤青，”他的前妻对当局说，并称即便在她向儿童保护机构检举后，这种暴力依然继续。路透无法获得当事人双方的评论。

这个女子还对警察说，她的前夫在色情方面“有问题”。

英伽说实际情况要严重得多。她在后来的一份警察调查报告中指称，那个男的好几次对她动手动脚，还对她进行性侵。“他会把其他孩子赶出去，让我和他看色情录像，还说‘我打赌你做不到这样。’”

英伽向当局报告了这些遭遇，但她说她怕那个人，不想把案子追究下去。由于英伽不愿指证，检方撤销了对那个男人的刑事性侵指控。

**治疗期间**

1999年3月，由于没有家庭愿意收留英伽，政府成为她的监护人。英伽住进了位于密西根州战役溪(Battle Creek)的一家精神病医院--Fieldstone中心。在这里她遇到了帕特森，一位帮助治疗她的社工。当时帕特森41岁，刚刚加入这家中心，担任青少年住院部的治疗师。

“我当时心里真的很受伤，”英伽说。“每天晚上我都歇斯底里地嚎啕大哭。”

2000年6月，Fieldstone中心解雇了帕特森，密西根州社会工作委员会对他提出投诉，称他在Fieldstone中心对两名病人失职，其中的一名病人就是英伽。

控诉声称帕特森曾与一名社工、英伽的法庭指派律师和英伽本人，讨论“由他收养她的可能计划”。控诉对英伽在次年向Fieldstone工作人员提到的事却只字未提。英伽2001年8月告诉Fieldstone的人员，她和帕特森在医院期间一直发生性关系。

英伽告诉警方，帕特森和她在1999及2000年发生了12次以上的性关系。“英伽说帕特森保证，如果她与他发生关系，他就会收养她，而且帕特森还告诉她，如果她跟任何人透露他们之间有性关系，他就不收养她了，”战役溪警方的一份报告这样写道。

报告称，警方还访谈了住英伽对面病房的一名病患。据该名病患表示，2000年4月某天，当时英伽的房门半开；这名女病患说她“看到帕特森在亲”英伽。

警方报告称，Fieldstone解雇帕特森的理由是说他“和病患有不当行为”。今天，英伽表示会把她与帕特森的互动细节告诉工作人员，是因为她怀疑他可能也曾和其他患者发生性关系。一名Fieldstone发言人以患者隐私为由拒绝置评。

帕特森在2002年遭到密西根卡尔霍恩郡当局的性犯罪行为指控，这项指控案和英伽有关。英伽在预备听证会中，似乎时常把声称发生性关系的时间和地点搞混；英语说得不太好的她，证词似乎也经常颠三倒四。

法庭上没有翻译。英伽表明她出生于1995年，而非1985年--这么一来，在她作证时就只是个才七岁大的女孩，而不是17岁。她还说她不懂“回忆”或“精确”这两个词是什么意思。

帕特森被宣告无罪。加布雷希特(Allen L. Garbrecht)法官的判决书称，帕特森跟英伽说他或许会请求她的监护权，展现他“极差的判断力”。但对于性关系的指控，加布雷希特则表示“除了合理怀疑外，对指控无法确信。”法官表示这个案件基本上是英伽想不利帕特森的控词。

密西根州管理机构将帕特森送交专业鉴定。他需完成16个小时的“伦理和界线逾越议题”持续教育课程。

帕特森表示，他从未和英伽有过性接触；他的无罪判定和密西根州管理当局的行动都证明他的清白。

“如果密西根州认为我是个可怕的人，根本不会让我有鉴定评估的机会，”帕特森说。

**与恐惧共存**

英伽1999年被交付由密西根州政府监护时，卡尔霍恩郡当局指控瓦特科特夫妇失职。目前住在华盛顿州的瓦特科特夫妇拒绝支付照顾英伽的全部费用。他们到密西根参加这桩案子的一次听证时，英伽记得他们带她到一家餐厅时告诉她，不能跟他们一起回家。

瓦特科特太太说，他们把银行帐户里的钱提走，藏在床下，让密西根官员不知道他们有那些钱。尽管与密西根州隔了有半个国家那么远，他们仍叫其他孩子不要应门，以免有儿童福利工作人员来访。

“法官怒气很大...尽可能地数落我们，”瓦特科特太太表示，“他说“我不会再让你们这种人把孩子带到这个国家，然后就扔给政府。’...我们生活在恐惧之中。”

2003年，大约英伽住进Fieldstone精神病医院的四年之后，法官接受瓦特科特夫妇的请求，免除了他们对英伽负有的责任，但要求他们支付给政府5,000美元，并帮助英伽加入美国国籍。

不久之后，法官指定朱迪·法雷(Jodi Farleigh)成为英伽的法定监护人。

英伽在Fieldstone精神病医院和政府指定的监护家庭之间辗转时，法雷承担起她的监护责任。

“她的角色就像是我的母亲，”英伽说。“不论我表现得怎样，或压力过大，或是我生活中遇到问题，她总在我的身边。”

**恐惧自由**

由于英伽从未有规律地上过学，她不会读也不会写英文。她还有暴力情绪爆发、滥交、吸毒和自杀倾向等问题。

“我对自由感到恐惧，”英伽说。“对自由我还没有做好准备。”

法雷督促英伽接受更多教育和治疗。有了这位她生活中第一个长期的家长，英伽说她的生活开始向好的方向发展。

“她有一颗金子般的心，”法雷说。“她需要学会如何爱和信任。”

在战役溪市的一家餐馆里，英伽说她经常想是自己的过错，才让瓦特科特夫妇把她送走。

“我让我的父母失望了，”她说。泪水从她的脸上滑落。

法雷抓住英伽的手。

“你不能这样想，”法雷告诉她。“你应该换个角度去想，你现在有了新家庭。”

英伽有了朋友，有时也会去约会。她所属教堂的一对老夫妇欢迎她节日去他们家，她喊他们奶奶和爷爷。

她在基督教青年会(YMCA)学习写作和算术，还在汉堡王(Burger King)餐厅兼职。她还上烹饪课，去野营。在最近的一次kickball游戏中，她把球送入左外场，然后向一垒跑去，她的队友高喊“英伽加油!”

虽然多年未见到瓦特科特夫妇，英伽仍主动和瓦特科特太太联系。

“她说‘告诉爸爸我爱他。你们什么时候来看我？’”，瓦特科特太太说，“我告诉她‘这目前不行’。她对我们的家庭仍抱有幻想。”

英伽目前和室友住在政府助建的房屋，有工作人员帮助房屋维修和她的治疗问题。

在她的公寓里，墙上装饰着仙女的画报，她的猫--名叫Shian，慵懒地躺在椅子上。床上放着两个毛绒玩具，一只兔子和一只小熊，这是英伽从她的俄罗斯童年保留下来的唯一东西。

在她的梳妆台上，摆着一个相框，是瓦特科特夫妇的照片。(完)

**附录：中国女孩诺拉的故事**

距离诺拉·盖特利在田纳西州一所房子里获救，已经差不多十年。她在那里被迫挖自己的坟墓。

从中国一家孤儿院领养了诺拉的夫妇，于2001年将她留在这所房子。诺拉现在回忆说，“炼狱从此开始。”

诺拉在汤姆和黛布拉·施密茨(Tom Schmitz and Debra Schmitz)位于田纳西州特伦顿家中度过的时光，在随后这对夫妇因被控虐待儿童的法院文件中有详细记录。诺拉的新妈妈打她，另外17个生活在此的儿童也挨过打。诺拉罹患小儿麻痹症，从小就残疾。在体罚诺拉时, 黛布拉会拿走诺拉的腿部支架，并拖着她头发走。

26岁的时候，诺拉首次公开了被带到美国，随后又被遗弃的经历。她的故事是早期“私下找新家”的例子。“私下找新家”是指领养人将不想再收养的孩子送给其他家庭。

最初从中国领养诺拉的派翠西亚·麦劳林(Patricia McLaughlin)拒绝透露她和丈夫是如何找到施密茨夫妇的。其他将孩子安置在施密茨家的父母则表示，他们通过帮助为不想要的孩子找新家的网络团体，联系到施密茨夫妇。

诺拉出生即遭遗弃，在广东一所孤儿院长大。在介绍这所孤儿院接受领养孩子的小册子中有一张诺拉儿时的照片，一手搭在义肢上，看着镜头。她留短发，穿着像个男孩。诺拉说这是为了避免被性侵，但却从未见效。诺拉后来回忆说，“我从未有过安全感。”

麦劳林夫妇见到诺拉的时候，她13岁。2000年他们将诺拉带到佛罗里达州的家，这里他们还养育了四个孩子。她的新妈妈在家教诺拉读书识字。

诺拉开始学英语，并有了更好的生活。她沿着附近的街道骑脚踏车，喜欢派翠西亚做的中国饭菜。但诺拉说有一回吵架后，姐妹指责她打人，从此她与新家庭的关系就出现了裂痕。

诺拉回忆道，一天晚上，派翠西亚将诺拉最喜欢的饭菜摆上桌--牛肉和白菜。随后派翠西亚说这将是诺拉在这个家里的最后一顿饭。将诺拉带到美国不到两年，麦劳林夫妇就决定将诺拉送走。

除了表示诺拉不适合住在家中之外，派翠西亚不愿谈论诺拉换新家的事。麦劳林夫妇也没有找儿童福利官员。

“有很多缺陷，”麦劳林称，“这个选择并不能照顾到各方利益。”

从佛罗里达驶往施密茨在田纳西州的家途中，诺拉坐在麦劳林家的丰田车上，透过车窗数着看见了多少头乳牛。派翠西亚并没有一起来。

到达之后，麦克将诺拉介绍给施密茨夫妇。派翠西亚说，她先生和诺拉都是首次见到施密茨夫妇。

没多久之后麦劳林先生就开车走了。自此之后，诺拉再也没有见过麦劳林夫妇。

施密茨先生从事销售流动厕所，他太太则是全职主妇，家里已经有12个孩子了。

这座房子位于远离公路的乡村土地上，旁边养着鸡、鸭、猪、狗和猫。

孩子到处跑，多数都有一些残疾。据法院存档文件，一些孩子没有经过儿童福利官员的批准，就被送给施密茨夫妇。

一名在施密茨家做过看护的人随后告诉调查这次案件的警官，施密茨太太给她看过一个网络团体，列出了不愿再收养的孩子。据起诉施密茨夫妇的文件，施密茨太太说她可以在三周内不惊动任何政府官员而收养一个孩子。

诺拉说她很快就知道新妈妈脾气暴躁。另外一位帮助照顾孩子的护士雪莉·德沃拉克(Sherry Dvorak)也看过。

德沃拉克形容施密茨太太“愤怒且充满怨气。”

诺拉回忆道，施密茨太太拿走她的义肢后嘲笑她，“走啊，你倒是跑给我看啊。”她还会说，“没人关心你。”

德沃拉克表示，她是在2004年知道受虐细节的。有天晚上，德沃拉克说动施密茨太太允许诺拉和另外一个十几岁的女孩到她的阁楼整理衣物。两个女孩一坐进汽车，就开始说在家里发生了什么事。

法院记录显示，其中一种惩罚是，施密茨太太让孩子们在院子里为自己挖坟墓。

诺拉说，“她说‘你死在这里，没人会知道，也没有人会找到你。’”

当德沃拉克第二天回到施密茨家工作时，她悄悄在浴室留下一台录音机。诺拉和另外一个女孩将录音机带到卧室，录下了受虐过程。德沃拉克随后将录音带到警所。第一次就搜查找到了“互换、交易和交换儿童”的证据，还包括其他事证。

当时报导引述田纳西州儿童服务局表示，从这个家庭转移走的18个孩子中，有七个法律上不属于施密茨夫妇。这些孩子来自全美各地。

德沃拉克说道，“警官说有些孩子永远都查不出来自哪里了。”两年之后，法院记录仍然称呼其中一个孩子为亚当，“他姓什么依然未知。”

2006年7月黛布拉·施密茨对14起虐童罪均不提出申诉--都是轻罪，她被判刑入狱六个月，并缓刑执行。起诉汤姆·施密茨的案子则取消了。

未能联系到汤姆·施密茨。黛布拉已经离婚了，现在姓霍根(Hogan)。她说孩子父母找到她，是因为她以关心问题儿童而出名。

“他们私底下找我，请求我收养他们，”黛布拉回忆说，“政府对此不满，但是没有采取任何措施。”

她说她从不曾虐待过任何孩子。孩子因为说谎而被惩罚挖洞，她说她会告诉那些屡教不改的孩子，他们的行为是把自己拽入坟墓。她说虽然未对指控提出上诉，但是她从没有拽着诺拉的头发，也没有拿走她的义肢。她说她认为这种方式能帮助她把孩子要回来。

孩子们没有回来。一些孩子回到之前的家庭，诺拉则和另一些孩子被送到寄养中心。麦劳林夫妇不希望她回去。麦劳林太太说，“我们被吓到了，但这和我们已经无关了。”

那个时候诺拉快18岁了，和救出她的护士德沃拉克生活了近六个月，随后和她在杰克逊社区大学的教授生活了七年时间。

最终她跟了这家人的姓--盖特利 。

最初儿童福利官员安排从施密茨家解救的孩子聚会，但最终不再进行。现在诺拉住在田纳西州杰克逊市，有一位室友，她在一家医院担任接待员。她说与当时的伙伴多数已失联，常常会想他们现在怎么样了。(完)

如欲参考原文报导，请点选连结(here#article/part5)

(编译/审校 路透中文部国际编译组)

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