美国呼吁非洲各国效仿北约整合空军

路透达喀尔8月28日电（记者 David Lewis）---美国周二呼吁非洲国家效仿北约整合空军资源，联合打击恐怖分子和国际犯罪分子，而不是各自为营却又苦於缺乏资金。

许多非洲国家的空军在国防力量中无足轻重，而美国对基地组织在非洲的活动非常忧虑，希望促进非洲国家在这方面的合作。

美国空军驻欧洲指挥官布里德拉夫（Philip Breedlove）将军在塞内加尔与非洲空军指挥官的会议上称，非洲任何一个国家想要打击跨境活动组织都存在难度。

他说：“要打击他们，就需要区域合作，各国要发展合作夥伴关系，互相协助。”

除了少数富裕国家外，非洲国家的空军力量常常仅限於几架直升机，有时候甚至飞机已经陈旧老化。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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