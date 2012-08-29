美国呼吁非洲各国效仿北约整合空军

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透达喀尔8月28日电（记者 David Lewis）---美国周二呼吁非洲国家效仿北约整合空军资源，联合打击恐怖分子和国际犯罪分子，而不是各自为营却又苦於缺乏资金。
许多非洲国家的空军在国防力量中无足轻重，而美国对基地组织在非洲的活动非常忧虑，希望促进非洲国家在这方面的合作。
美国空军驻欧洲指挥官布里德拉夫（Philip Breedlove）将军在塞内加尔与非洲空军指挥官的会议上称，非洲任何一个国家想要打击跨境活动组织都存在难度。
他说：“要打击他们，就需要区域合作，各国要发展合作夥伴关系，互相协助。”
除了少数富裕国家外，非洲国家的空军力量常常仅限於几架直升机，有时候甚至飞机已经陈旧老化。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。