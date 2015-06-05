市场热谈：尽管怀疑声四起 孟山都仍筹划不惜血本拿下先正达

图为瑞士农业化学品生产商先正达总部外的企业标识。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透伦敦/法兰克福6月4日 - 美国农业化学品公司孟山都(Monsanto Co)及其顾问们正在加紧工作，以便消除先正达(Syngenta)对于监管机构出手阻挠的担忧，从而让收购交易能够完成。不过这宗交易的风险可能远远大于回报。

投资银行家和分析师预期孟山都会把收购报价提高约10%，至略低于每股500瑞郎的水平；而其他人则表示，孟山都无法忍受被收购目标再次蔑视，因此其准备提出的报价或许接近550瑞郎。

但这宗交易被反垄断监管机构叫停的可能性依然很高，因为合并后的公司将控制40%以上的美国种子市场。

“交易可能无法完成，”一位接近先正达的消息人士说。这位人士要求匿名。

他谈及先正达董事会中，越来越多人怀疑反垄断障碍最终能否被克服。

出于监管方面的考虑，孟山都于5月20日表示，将会出售先正达旗下全部种子业务和部分化学品资产，用孟山都运营长Brett Begemann的话来说，就是让交易“彻底合规”并且“真正易于完成”。

然而此项交易并非易事。

消息人士称，孟山都近日已对外部法律顾问团队进行了调整，力争赢得达成上述交易所需要的先正达的支持。

一位知情人士称，两家公司的反垄断顾问已在纽约会晤两次，最近一次是在一周以前，但仍不确定是否已达成任何协议。

先正达的种子业务占集团销售额约30%，在全球市场占据8%的份额。先正达出售种子业务意味着，该公司自2011年起实施种子和农药产品线的“整体”管理策略将遭到拆散。

以Michel Demare为首的先正达董事会希望达成“安全的交易”，不愿意分担交易经数月监管审查后落空的风险。

按市场份额计，先正达为全球最大的农用化学品生产商。业内人士称，这家瑞士公司预计，监管部门将考量合并后集团在整体农业投入品市场的主导地位，而不会将种子和化学品市场分开检视。

即便不计入先正达的种子业务，合并后集团仍占据全球种子和农药市场大约30%的份额。而且在孟山都集团收入约80%的来源地--北美和南美地区所占的份额还会高出许多。

**管理层陷入困境**

除了彻底改变策略外，先正达还将面临声誉风险，因为孟山都的主要产品在其最大的市场--美国受到监管审查和消费者的抵制。

因一项徒劳的合并计划牵扯管理层的精力， 先正达将发现很难评估分手费。消息人士称，分手费是所有收购要约中的一个要素。

不过，如果先正达继续拒绝孟山都或者其它同业的提案，那么管理层就将担负起自行创造相同价值的重任。

根据汤森路透数据，分析师平均预计，未来三年先正达每股盈余(EPS)每年将平均增加6-7%。

分析师表示，在西欧和美国等核心市场，先正达把种子与农药业务融合到一起的业务整合计划进展得不如预期。

孟山都在2014年便最先试探先正达有无交易兴趣。

上个月，孟山都提出以450亿美元收购先正达，其中45%以现金支付。此提案对先正达的估值为每股449瑞郎，但遭到先正达的拒绝。

其他同业可能会插手使并购计划流产，这给孟山都带来压力。

周四，路透独家报导称，德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)正在考虑可能向先正达发出收购要约。

分析师指出，若巴斯夫与先正达合并，也将面临严重的反垄断问题，尤其是在杀菌剂方面及欧洲。(完)

(编译 郑茵/刘秀红/许娜；审校 李爽/陈宗琦/龚芳)

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