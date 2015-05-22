美国禽流感导致鸡蛋供应紧张 催生紧急措施

德国副总理称特朗普上任后 德国须为“艰难旅程”做好准备
路透柏林1月20日 - 德国副总理加布利尔周五表示，如果美国新政府与中国开打贸易战，那么德国将需制定以亚洲为重点的新经济战略，在特朗普宣誓就任美国总统仅数小时后就对贸易保护主义发出警告。
路透芝加哥/纽约5月22日（记者 P.J. Huffstutter/Bill Berkrot） - 随着禽流感继续在美国中西部肆虐，一些依赖鸡蛋的企业正在考虑极端措施：从国外进口鸡蛋或是寻找鸡蛋的替代品。
农产品巨头Archer Daniels Midland Co. (ADM.N)发言人称，随着鸡蛋供应紧张、价格上涨，公司的人造鸡蛋收到了大量询盘。
美元走强提振美国进口商的购买力，一些公司寻找海外鸡蛋供应。
“美国从来没大量进口过鸡蛋，因为我们一直是成本很低的生产国，”农业咨询公司FarmEcon的Tom Elam指出。“现在情况不同了。”
不过想进口鸡蛋的公司可能要去很远的地方。
“加拿大缺鸡蛋，过去几年里一直大量从美国进口，”一家商品市场分析公司高级副总裁Rick Brown说道。“墨西哥也在面对禽流感，因此美国禁止从墨西哥进口鸡蛋。去欧洲寻找卖家是符合逻辑的。”
家族控股农业-食品集团Avril拥有法国最大的鸡蛋品牌Matines，该公司称美国和美洲其他地方的需求近期增加，计划从6月开始发货。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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