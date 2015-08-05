瑞士先正达和美国孟山都没有进行并购谈判--消息人士

路透芝加哥8月4日 - 对两家公司都比较熟悉的消息人士周二对路透表示，孟山都(Monsanto)(MON.N)和先正达(Syngenta)SYNN.VX眼下没有进行任何并购交易谈判，更谈不上讨论孟山都的出价。

今日早前CNBC援引未具名消息人士报导称，至少有一位大牌投资者--对冲基金经理John Paulson认为这两家农业公司“在继续进行交易谈判，而且价格方面分歧不大。”

CNBC报导出炉后，先正达在美国上市的股票价格盘后上扬3.7%。

孟山都对路透表示，双方没有进行并购谈判，但称它继续保持对先正达的邀请。

“我们欢迎并鼓励先正达与孟山都私下进行直接对话，但这点目前尚未实现，”孟山都发言人Sara Miller说。

今年早前，这两家公司的高层和其他代表的确面对面讨论了孟山都对先正达发出的450亿美元收购要约。

先正达方面的代表周二拒绝置评。Paulson没有回复要求评论的请求。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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