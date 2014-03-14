美国考虑乌克兰的军援请求 同意提供军用食品--消息

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿3月13日 -两名美国官员周四表示，美国正在考虑乌克兰关于军事援助的请求，包括致命和非致命援助。一位着名的美国参议员呼吁批准提供乌克兰寻求的任何武器。
这些美国官员因问题的敏感性要求匿名，他们称美国已经决定提供某些援助，包括军用食品。
他们还表示，美国政府仍在考虑其他援助请求，包括提供致命援助。他们还称这些请求是通过美国国务院提出的，但是没有透露更多细节。
周四稍早，华尔街日报报导称乌克兰临时政府请求提供武器、弹药以及情报支持，但美国决定在军用食品之外不提供进一步的支持，担心会加剧与俄罗斯的关系紧张。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)