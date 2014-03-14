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时事要闻 | 2014年 3月 14日 星期五 10:11 BJT

美国考虑乌克兰的军援请求 同意提供军用食品--消息

路透华盛顿3月13日 -两名美国官员周四表示，美国正在考虑乌克兰关于军事援助的请求，包括致命和非致命援助。一位着名的美国参议员呼吁批准提供乌克兰寻求的任何武器。

这些美国官员因问题的敏感性要求匿名，他们称美国已经决定提供某些援助，包括军用食品。

他们还表示，美国政府仍在考虑其他援助请求，包括提供致命援助。他们还称这些请求是通过美国国务院提出的，但是没有透露更多细节。

周四稍早，华尔街日报报导称乌克兰临时政府请求提供武器、弹药以及情报支持，但美国决定在军用食品之外不提供进一步的支持，担心会加剧与俄罗斯的关系紧张。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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