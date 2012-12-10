AIG飞机租赁业务将售予中国财团

路透香港/纽约12月10日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)同意,将旗下飞机租赁业务--国际租赁金融公司(ILFC)近乎全数售予一中国财团,这笔金额或高至48亿美元的交易需要美国外国投资委员会(CFIUS)批准.

AIG发布声明称,将提交该交易给CFIUS审核.声明证实了周五有关AIG即将与一中国买家达成交易的消息.CFIUS出於安全考虑,对外资收购案进行审查.

出售所得将帮AIG偿还在2008年金融危机後所接受的1,820亿美元政府援助款.

新华信托、中国航空产业基金与P3 Investments Ltd将以42.3亿美元购买ILFC的80.1%股份,并可选择再购买9.9%.若获监管当局批准,财团将扩大至包括中国工商银行旗下分支.

该交易进一步凸显了中国对海外并购交易的兴趣,据汤森路透数据,这笔交易将使2012年中国对外收购交易的金额达到568亿美元,令2012年有望成为仅次於2008年的中国对外收购成绩最亮丽的一年.

这笔交易对ILFC估值为52.8亿美元.根据AIG提交的监管文件,ILFC截至第三季末的账面价值是79亿美元.

AIG称,这笔交易将带来营业外亏损44亿美元,包括一笔与税相关项目的费用在内.其预计交易将在2013年第二季完成.

ILFC将保留现有管理层,并继续以洛杉矶作为总部所在地.AIG称,将任命新的董事会,多数代表将来自美国与欧洲.

新华信托由英国巴克莱(BARC.L)持有20%的股份.(完)

--编译 隋芬;审校 张明钧

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