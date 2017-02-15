美国国际集团第四季亏损扩大 股票回购增加35亿美元

路透2月14日 - 美国国际集团(AIG.N)公布第四季亏损扩大，主要因提高赔付资金储备相关费用。

公司股价周二盘后下跌4.5%。公司股票回购规模扩大最高35亿美元。

截至12月31日的第四季度，AIG净亏损扩大至30.4亿美元，或每股2.96美元。上年同期分别为18.4亿美元和每股1.50美元。

再保险协议也将有助于降低AIG的风险，并释放资金用于股票回购。

AIG自2008年受联邦政府援助以来已降低风险敞口并剥离业务，至2016年期间一直不断扩大股票回购计划。

该公司表示，2016年已向股东共计返还131亿美元资本。

在12月止当季，公司持续经营项目录得每股亏损2.72美元。

一般营业费用总计下降9.6%至24.8亿美元。公司计划到2017年底将一般营业费用总额减少16亿美元。

根据周二的收盘价66.89美元计算，AIG股价自特朗普在去年11月胜选以来上涨约12%。(完)