美国国际集团第四季亏损扩大 股票回购增加35亿美元

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透2月14日 - 美国国际集团(AIG.N)公布第四季亏损扩大，主要因提高赔付资金储备相关费用。
公司股价周二盘后下跌4.5%。公司股票回购规模扩大最高35亿美元。
截至12月31日的第四季度，AIG净亏损扩大至30.4亿美元，或每股2.96美元。上年同期分别为18.4亿美元和每股1.50美元。
再保险协议也将有助于降低AIG的风险，并释放资金用于股票回购。
AIG自2008年受联邦政府援助以来已降低风险敞口并剥离业务，至2016年期间一直不断扩大股票回购计划。
该公司表示，2016年已向股东共计返还131亿美元资本。
在12月止当季，公司持续经营项目录得每股亏损2.72美元。
一般营业费用总计下降9.6%至24.8亿美元。公司计划到2017年底将一般营业费用总额减少16亿美元。
根据周二的收盘价66.89美元计算，AIG股价自特朗普在去年11月胜选以来上涨约12%。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张荻/张若琪)
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