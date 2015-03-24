美国在亚投行问题上遭遇外交挫折 准备改变策略

图为透过眼镜看到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透华盛顿3月23日 - 美国的盟友倒戈支持中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行，AIIB)，奥巴马政府遭此打击，已经转移注意力重做打算：计划运用依然存在的影响力，对亚投行的放贷标准进行干预。

几个月来，美国呼吁各国在加入亚投行时要三思而行，在确认其治理以及环境与社会保障方面能够达到高标准后，再考虑加入。

外界认为亚投行对世界银行和亚洲开发银行(ADB)构成挑战，美国帮助成立了这两家国际机构，并通过它们发挥了重大的影响力。

但亚投行多边临时秘书处秘书长金立群估计，至本月底申请亚投行创始国截止日，创始成员国将超过35个。

尽管美国政府表示担心，但其盟友英国、法国、德国和意大利已表示加入，澳洲、日本和韩国也在考虑。

这一现实导致奥巴马政府重新评估对亚投行的立场。亚投行注册资本为500亿美元，将为发展中国家提供项目贷款。

“我们现在的要务是试着让亚投行与现有国际金融机构联合，例如世界银行和国际货币基金组织(IMF)，”奥巴马政府一高级官员周一对路透称。

“我认为美国的处理不是特别好，”该官员称，意外的坦诚承认美国采用方法的弱点。由于事件敏感性，该官员要求匿名。

美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在周日提供给路透的声明中阐述了美国的新策略。“与世界银行或亚洲开发银行等现有机构共同为项目融资，将帮助确保维持经过时间考验的高质量标准，”他称。

事实上，世界银行行长金墉称，已经在与亚投行“深入讨论怎样密切合作”。

“我们愿意分享知识，共同投资亚洲项目，”他称。

美国试图扩大在亚太地区的影响，平衡中国不断提高的金融影响力，但外界认为亚投行可能成为美国遭遇的历史性挫折。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫；审校 杜明霞)

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