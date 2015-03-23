美国提议中国牵头的亚投行与世界银行展开合作--WSJ

路透华盛顿3月22日 - 华尔街日报(WSJ)周日报道，美国奥巴马政府目前提议，中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)可以同世界银行等西方发展组织进行合作。

美国政府对亚投行的成立表示关切，担心中国外交影响力不断扩大，呼吁各国在加入时要三思而行。一些人士认为，亚投行的成立对世界银行以及总部在马尼拉的亚洲开发银行(ADB)带来了挑战。

不过，尽管美国表示不安，但英国于本月稍早宣布将加入亚投行。法国、德国和意大利也很快跟上。

中国财政部长楼继伟周日表示，目前已有27个国家签署加入亚投行。

该报援引美国财政部国际事务次长希茨(Nathan Sheets)的讲话称，“美国将欢迎能强化国际金融结构的新的多边机构。”

希茨告诉该报，与世界银行和亚洲开发银行等现有机构的共同融资计划可能帮助确保亚投行与现有机构互补，而不是竞争。

美国财政部没有立即对此作出评论。

美国的盟友日本、澳大利亚和韩国目前仍未就是否加入亚投行作出表态。国际货币基金组织(IMF)和亚洲开发银行的领导人周日在北京的会议上表示，他们正与亚投行进行会谈，或乐见与亚投行展开合作。(完)

(编译 郑茵/秦德兴; 审校 许娜/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。