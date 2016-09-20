西南航空一架飞机起飞后爆胎被迫返航 机上乘客安然无恙

路透9月20日 - 美国西南航空(LUV.N)称，周一西南航空一架准备飞往纳什维尔的飞机被迫返回洛杉矶，因在起飞期间飞机起落架的一个轮胎发生爆胎。

该航空公司在声明中称，这架航班号为2634的飞机在起飞后不久返回了洛杉矶国际机场，因为起落架出现机械故障。

西南航空称，机上所有142名乘客全部安全下机，然后被安排至另外一架将飞往纳什维尔的飞机，时间比原定航程晚了四个小时。(完)