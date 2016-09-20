西南航空一架飞机起飞后爆胎被迫返航 机上乘客安然无恙

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透9月20日 - 美国西南航空(LUV.N)称，周一西南航空一架准备飞往纳什维尔的飞机被迫返回洛杉矶，因在起飞期间飞机起落架的一个轮胎发生爆胎。
该航空公司在声明中称，这架航班号为2634的飞机在起飞后不久返回了洛杉矶国际机场，因为起落架出现机械故障。
西南航空称，机上所有142名乘客全部安全下机，然后被安排至另外一架将飞往纳什维尔的飞机，时间比原定航程晚了四个小时。(完)
(编译 白云；审校 王洋)
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎·梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。