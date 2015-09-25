洛克希德称西科斯基飞机公司收购案已获美国批准

路透华盛顿9月25日 - 洛克希德马丁(LMT.N)周四表示，美国监管层已批准该公司出资90亿美元从联合技术(UTX.N)手中收购西科斯基飞机公司。

洛克希德马丁在美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，这项交易也已获得日本与韩国监管机构的批准，但正在等候其他监管机关批示。

熟知内情的多名消息人士表示，洛克希德马丁目前可能早在年底前就能完成并购交易，一如原先预期。

这项交易仍必须获得欧盟、中国以及其他几个国家监管机关的批准，因两家公司在这些地区有业务上的利益关系。(完)