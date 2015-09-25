洛克希德称西科斯基飞机公司收购案已获美国批准

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿9月25日 - 洛克希德马丁(LMT.N)周四表示，美国监管层已批准该公司出资90亿美元从联合技术(UTX.N)手中收购西科斯基飞机公司。
洛克希德马丁在美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，这项交易也已获得日本与韩国监管机构的批准，但正在等候其他监管机关批示。
熟知内情的多名消息人士表示，洛克希德马丁目前可能早在年底前就能完成并购交易，一如原先预期。
这项交易仍必须获得欧盟、中国以及其他几个国家监管机关的批准，因两家公司在这些地区有业务上的利益关系。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。