美国军方称与波斯湾国家及约旦合作空袭伊斯兰国

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透贝鲁特9月23日 - 美国军方周二表示，与美军合作空袭叙利亚境内伊斯兰国(IS)武装份子的盟国，包括约旦、巴林、沙特阿拉伯、卡塔尔、及阿联酋(阿拉伯联合大公国)。
美国中央司令部的一篇声明并指出，美军已采取行动，阻止基地组织的精锐部队对美国及西方国家发动攻击。声明称，这些打击行动只用到美国武力。
声明称，美国已从红海及北阿拉伯湾国际海域的战舰发动攻击。
声明称，巴林、约旦、卡塔尔、沙特及阿联酋也参与或支援空袭(伊斯兰国)目标。所有飞机皆安全撤离空袭区域。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。