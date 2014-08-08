奥巴马批准对伊拉克发动定向空中打击

路透华盛顿8月7日 - 美国总统奥巴马周四称，他已批准美国对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子发起“定向”空中打击，并向当地被围困的宗教少数派空投人道主义补给，以阻止“可能发生的种族灭绝行为”。

奥巴马在与国家安全团队举行会议后称，他批准在伊斯兰国武装向库尔德首府阿尔贝拉推进的情况下，有限度地使用美国空军兵力保护美国相关人员。这是奥巴马对当前伊拉克危机做出的意义最重大的一次回应。

这将成为2011年底美国从伊拉克撤军以来，美军对伊境内进行的首次空中打击，但奥巴马坚称，不会动用地面部队，也不希望美国重新卷入当地的战争中。

“我们谨慎并负责任地采取行动，以阻止可能发生的种族灭绝行为，”奥巴马在白宫对记者说道。“因此我批准在必要情况下进行定向空中打击。”(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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