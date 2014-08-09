美国战机空袭伊斯兰国位于伊拉克的军备--五角大楼

路透华盛顿8月8日 - 一名美国国防部发言人表示，针对伊斯兰国用来打击扞卫Erbil城库德族军队的军备，美国军机周五已经执行一次空袭。

国防部新闻秘书海军少将John Kirby发表声明指出，两架F/A-18战机对Erbil城附近的一个移动炮台发射500磅雷射导引炸弹。

他称伊斯兰叛军一直使用该炮台，攻击防守Erbil城的库德族军队；Erbil城有美国人员进驻。

美国总统奥巴马周四批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并向该地区受困的宗教少数派空投补给，以阻止“可能发生的种族屠杀行为”。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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