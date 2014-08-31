美国对伊被困城镇Amerli附近的伊斯兰国武装进行空袭

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿8月30日 - 美国国防部称，美国周六对伊拉克北部被困城镇Amerli附近的伊斯兰国武装分子进行了空袭，并向当地平民空投人道救援物资。
美国总统奥巴马批准了这次空袭，以阻止伊斯兰国势力对Amerli居民发动袭击。美国防部发言人Mark Wright在声明中称，这次空袭由美国、英国、法国和澳洲飞机共同完成。
什叶派人士居住的Amerli被伊斯兰国武装包围已有两个多月。伊拉克政府军和库尔德族军队周六逼近伊斯兰国武装分子，希望打破他们对Amerli的包围。
Amerli持枪的当地居民勉强击退了伊斯兰国武装的进攻。伊斯兰国极端势力视Amerli的什叶派居民为叛教者，当地受困居民人数超过1.5万人。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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