美国对伊被困城镇Amerli附近的伊斯兰国武装进行空袭

路透华盛顿8月30日 - 美国国防部称，美国周六对伊拉克北部被困城镇Amerli附近的伊斯兰国武装分子进行了空袭，并向当地平民空投人道救援物资。

美国总统奥巴马批准了这次空袭，以阻止伊斯兰国势力对Amerli居民发动袭击。美国防部发言人Mark Wright在声明中称，这次空袭由美国、英国、法国和澳洲飞机共同完成。

什叶派人士居住的Amerli被伊斯兰国武装包围已有两个多月。伊拉克政府军和库尔德族军队周六逼近伊斯兰国武装分子，希望打破他们对Amerli的包围。

Amerli持枪的当地居民勉强击退了伊斯兰国武装的进攻。伊斯兰国极端势力视Amerli的什叶派居民为叛教者，当地受困居民人数超过1.5万人。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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