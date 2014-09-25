美国及盟国空袭伊斯兰国炼厂 欲掐断其经济来源

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿9月24日 - 美国官员周三表示，美国领导的空袭进入第三晚，打击了伊斯兰国在叙利亚东部控制的炼油厂。美国及其盟国正致力于掐断伊斯兰国的重要经济来源。
美国军方称，沙特阿拉伯和阿联酋都加入了空袭；空袭使用有人和无人驾驶飞机，针对al Mayadin、al Hasakah和Abu Kamal附近的设施。
美国中央指挥部表示，共对伊斯兰国控制的12处模块化炼油厂进行13次空袭，还有一次袭击破坏了一部伊斯兰国的车辆。
“我们仍在评估打击炼油厂的结果，但初步迹象显示空袭已经成功，”中央指挥部在声明中称。
尚不清楚伊斯兰国能够出售多少原油或成品油。美国能源资料协会(EIA)主管Adam Sieminski周三表示，该组织原油产量不到10万桶/日。
在全球能源市场这或许价值高达960万美元。但估计该组织收入要少得多。
美国总统奥巴马在联合国讲话时指出，空袭目的是掐断伊斯兰国经济来源。他呼吁国际社会携手打击伊斯兰国武装分子，并誓言对该组织保持武力压制。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”