美国及盟国空袭伊斯兰国炼厂 欲掐断其经济来源

路透华盛顿9月24日 - 美国官员周三表示，美国领导的空袭进入第三晚，打击了伊斯兰国在叙利亚东部控制的炼油厂。美国及其盟国正致力于掐断伊斯兰国的重要经济来源。

美国军方称，沙特阿拉伯和阿联酋都加入了空袭；空袭使用有人和无人驾驶飞机，针对al Mayadin、al Hasakah和Abu Kamal附近的设施。

美国中央指挥部表示，共对伊斯兰国控制的12处模块化炼油厂进行13次空袭，还有一次袭击破坏了一部伊斯兰国的车辆。

“我们仍在评估打击炼油厂的结果，但初步迹象显示空袭已经成功，”中央指挥部在声明中称。

尚不清楚伊斯兰国能够出售多少原油或成品油。美国能源资料协会(EIA)主管Adam Sieminski周三表示，该组织原油产量不到10万桶/日。

在全球能源市场这或许价值高达960万美元。但估计该组织收入要少得多。

美国总统奥巴马在联合国讲话时指出，空袭目的是掐断伊斯兰国经济来源。他呼吁国际社会携手打击伊斯兰国武装分子，并誓言对该组织保持武力压制。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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