美国Airbnb否认正与中国短租平台小猪洽谈市场合作的媒体报道

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月6日 - 中国日报此前报道称，美国短租网站Airbnb正与中国短租平台小猪洽谈在日本与韩国等市场展开合作的事宜，Airbnb周三对此予以否认。
中国日报报道称，小猪首席执行官陈驰在周三刊登的专访中表示，与Airbnb的合作伙伴关系可能也包含中国，但磋商尚在初步阶段。
Airbnb发言人Nick Papas透过电邮对路透表示，“这是不实报道，并没有在进行任何商谈。”
Airbnb曾于3月表示，中国员工将扩增为原本的三倍，并以“爱彼迎”为正式中文名称。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。