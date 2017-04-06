美国Airbnb否认正与中国短租平台小猪洽谈市场合作的媒体报道

路透上海4月6日 - 中国日报此前报道称，美国短租网站Airbnb正与中国短租平台小猪洽谈在日本与韩国等市场展开合作的事宜，Airbnb周三对此予以否认。

中国日报报道称，小猪首席执行官陈驰在周三刊登的专访中表示，与Airbnb的合作伙伴关系可能也包含中国，但磋商尚在初步阶段。

Airbnb发言人Nick Papas透过电邮对路透表示，“这是不实报道，并没有在进行任何商谈。”

Airbnb曾于3月表示，中国员工将扩增为原本的三倍，并以“爱彼迎”为正式中文名称。(完)