美国空军称计划本月测试F-35战斗机部署能力

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透内华达州内利斯空军基地2月4日（记者 Andrea Shalal） - 一名高级军官周四对路透称，美国空军本月将向另外一个美国空军基地部署四架洛克希德马丁(LMT.N)生产的F-35战斗机，评估能否在8月前按计划宣布这种新型战机可以服役。
在内利斯空军基地负责美国空军作战中心的少将Jay Silveria表示，F-35战斗机本月晚些时候将被派往爱达荷州西南的芒廷霍姆空军基地。
他指出，将部署飞行员、机械师、备用部件、设备和飞机的电子物流体系，测试该机进行战斗部署的能力。
Silveria称，测试将有助于美国空军评估将F-35战斗机派往其他地点的能力，确保这些战斗机可以获得维修和维护。
“我们正在试图做的是执行部署概念，从维护和（运营）中学习。”
Silveria指出，和其它战斗机一样，F-35的维护也需要专门的工具和材料，而且至关重要的是所有工具和飞机一同部署。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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