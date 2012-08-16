美军试飞“乘波者” 设计时速六倍音速

美国军方官员称，美军周二对极超音速飞行器“乘波者”（Waverider）进行无人驾驶试飞。该飞行器设计时速为音速六倍，按此速度从纽约到伦敦只需不到一小时。军方打算利用其发展高速巡航导弹，而非商务飞机。波音公司参与了该飞行器的建造。