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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 16日 星期四 14:07 BJT

美国“乘波者”试飞失败 坠入太平洋

美国空军周三表示，试验飞行器“乘波者”（Waverider）周二试飞时因控制翼故障迅速解体，后坠入太平洋。声明称，X-51A“乘波者”在助推火箭点火後飞行16秒後，发现控制翼出现问题，又过了15秒便失控，试飞持续31秒，远低於军方设定的五分钟目标。

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