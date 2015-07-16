美国联合大陆航空向发现风险的黑客提供里程奖励

路透7月16日（记者 Jeffrey Dastin） - 联合大陆控股有限公司(UAL.N)向发现该公司网络漏洞的黑客提供数百万英里的常旅客里程奖励，这在美国航空业首开先河。

该公司向路透确认，已经向两个获奖者提供了各100万英里的奖励，凭借这些里程能够免费搭乘该航空公司几十趟国内航班。有人在Twitter上称该公司向其提供少于100万英里的里程，联合大陆并未予以证实。

该公司希望通过向发现网络风险的人提供奖励，开创航空公司网络安全的先例。支出可能低于雇佣外部咨询机构。

三家竞争对手拒绝对此发表评论。无法立即联系到第四家竞争对手发表评论。

行业组织Airlines for America在声明中称，美国所有航空公司都进行测试，确保系统是安全的。

“我们认为这个项目将进一步推动我们的安全，让我们能够继续提供卓越的服务，”联合大陆在其网站上发布声明称，并拒绝进一步发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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