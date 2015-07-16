美国联合大陆航空向发现风险的黑客提供里程奖励

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月16日（记者 Jeffrey Dastin） - 联合大陆控股有限公司(UAL.N)向发现该公司网络漏洞的黑客提供数百万英里的常旅客里程奖励，这在美国航空业首开先河。
该公司向路透确认，已经向两个获奖者提供了各100万英里的奖励，凭借这些里程能够免费搭乘该航空公司几十趟国内航班。有人在Twitter上称该公司向其提供少于100万英里的里程，联合大陆并未予以证实。
该公司希望通过向发现网络风险的人提供奖励，开创航空公司网络安全的先例。支出可能低于雇佣外部咨询机构。
三家竞争对手拒绝对此发表评论。无法立即联系到第四家竞争对手发表评论。
行业组织Airlines for America在声明中称，美国所有航空公司都进行测试，确保系统是安全的。
“我们认为这个项目将进一步推动我们的安全，让我们能够继续提供卓越的服务，”联合大陆在其网站上发布声明称，并拒绝进一步发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。